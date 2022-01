Maya Angelou: la primera mujer afroamericana en una moneda estadounidense

Sobre este columnista

El autor se desempeñó como profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Obtuvo su doctorado en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metropolitano. Ha centrado sus investigaciones en estudios de historia (numismática), particularmente sobre la historia monetaria de Puerto Rico, e historia monetaria en el Caribe. Es autor de Historia Monetaria Documental de Puerto Rico (La moneda macuquina); Tomos I, II, III, IV, V y VI. Además, ha publicado sus hallazgos en revistas arbitradas como de la American Numismatic Society (Journal of Early American Numismatics), American Numismatic Association (The Numismatist), la Sociedad Numismática de Puerto Rico (Numiexpo), Medal Collectors of America (The Advisory), Unión Americana de Numismática (La Revista UNAN Numismática), Journal Acta Científica, y el Journal Documenta & Instrumenta de la Universidad Complutense de Madrid. En el 2020, obtuvo un grant de la Eric P. Newman Numismatic Education Society (EPNNES) siendo el primer puertorriqueño e hispano en recibir dicha subvención.