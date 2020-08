Mensaje a Trump: los puertorriqueños no somos inmigrantes

Las elecciones de este próximo 3 de noviembre, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos, representan un gran reto para todos. Sin embargo, no todos se dan cuenta de su importancia.

En Puerto Rico todavía no sabemos con certeza si las podremos celebrar ese día. El reciente desbarajuste de las primarias pone en tela de juicio la capacidad de la Comisión Estatal de Elecciones de hacer un buen trabajo, ante los retos que presentan las elecciones generales. Es de todos conocido que hay atraso en la ejecución de las tareas establecidas en el calendario de la CEE para llevar a cabo las elecciones generales el 3 de noviembre. No se ha terminado el proceso de escrutinio general de las primarias, ni de certificación de candidatos. Por tanto, todavía no se puede ordenar la impresión de las papeletas para las elecciones generales.

Varias personas relacionadas a este proceso han recomendado que, ante la decisión de que se mantenga el 3 de noviembre como la fecha de los comicios generales, los empleados de la CEE deben trabajar fines de semana y contratar la impresión de las papeletas con compañías de fuera de Puerto Rico.

No podemos permitir que ese día llegue y nos encontremos nuevamente frente al fracaso. Nuestro pueblo merece poder confiar en nuestro sistema electoral. Por tanto, la proactividad es necesaria. A pesar de que hay un calendario, ¿este establecerá un día específico para que todo esté listo? ¿Tendrán un proyecto de ley ya redactado para enmendar el Código Electoral para cambiar la fecha de las elecciones generales, en caso de que ese día llegue y no todo esté listo? Que alguien conteste.

Por otro lado, las elecciones para escoger, entre otros puestos, quién será el próximo presidente de la nación presenta retos también. Uno de ellos, como ya he mencionado, es el voto por correo. Aun ante los intentos de Donald Trump para que esa herramienta no sea alternativa, la Cámara de Representantes federal aprobó más fondos para el Servicio Postal, ante el drástico aumento en la solicitud de voto por correo. Si el Senado la aprobase, dependería de Trump convertir en ley esa medida. De no hacerlo, esos votos emitidos por correo pudieran no ser procesados como se debe y los resultados de las elecciones podrían afectarse.

Ambas elecciones generales encaran más desafíos. El reto mayor está en la elección de la mejor alternativa para dirigir los destinos de Puerto Rico y Estados Unidos.

Con relación a Estados Unidos, recientemente en la convención del Partido Republicano (GOP, por sus siglas en inglés), los delegados volvieron a nominar a Trump como su candidato a la presidencia. El mensaje constante fue lo “bien” que lo ha hecho como presidente y el nefasto futuro que le espera a la nación si los candidatos del Partido Demócrata llegaran a la Casa Blanca. De hecho, Donald Trump, Jr., insistió en que los electores tendrán que decidir entre “iglesia, trabajo y escuela” o “disturbios, saqueos y vandalismo”.

Durante esa misma convención, Kimberly Guilfoyle, novia de Trump, Jr., e hija de una maestra puertorriqueña, se refirió a su madre como inmigrante. Además de la opinión que puedo tener de ella, lo más indignante es la estrategia del GOP para atraer el voto latino. Estoy convencida de que para los organizadores de la convención presentar a una “hija de inmigrantes” era más poderoso que decir la verdad.

En los 50 estados de Estados Unidos viven más puertorriqueños que en nuestra isla. Espero que cada uno de los que sean elegibles para votar envíe un mensaje claro a ese partido y al candidato a la presidencia de que los puertorriqueños no somos inmigrantes, que somos ciudadanos americanos y que merecemos respeto. ¡Basta ya!