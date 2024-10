La enfermedad se apoderó de mi vida, por primera vez, cuando era un adolescente. Qué la detonó por primera vez, nunca he sabido, pero recuerdo el letargo y el peso de aquellos días sobre mi cuerpo. Sus efectos fueron abismales en casi todos los aspectos de mi vida. Bajé mis notas dramáticamente y a causa de ello, por poco no me gradúo de la escuela superior. Debido a mis calificaciones tan bajas, mis esperanzas de entrar al programa de mis sueños en la universidad se tronchó. Mis relaciones con amigos y familiares se descompusieron casi por completo, y aun así, todavía viendo cómo mi existencia se iba despedazando poco a poco, no supe que se trataba de una depresión hasta algún tiempo después.