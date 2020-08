Ni siquiera elecciones generales

A mí lo que me escandaliza es que se escandalicen.

¿En qué mundo viven?

Hacia fines de julio me referí en una columna a la falta de materiales que acusaba la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). Quedaban pocos días para las primarias y faltaba de todo: las papeletas, las tarjetas para programar las máquinas de escrutinio, y hasta la tinta indeleble para marcar a los electores.

Pero seguían hacia delante, como reses desbocadas, sin pensar un momento en que no se podían hacer primarias en ese estado de calamidad. Subrayé que estaban atrasados en el pago de plazos a la imprenta que tenía a su cargo la producción de las papeletas, y que si eso no era cierto que me desmintieran.

PUBLICIDAD

En las condiciones actuales, enmarcadas por los rigores de un plan fiscal y de control de fondos, los comerciantes no fían como lo hacían antes. No quieren el chequecito luego, “en cuanto ganemos”, lo quieren a la entrega de la mercancía.

La CEE, sus comisionados y los políticos en carrera miraron para otro lado. Vimos pasar el tropel enloquecido hasta el mismo sábado, con tumbacocos que tropezaban unos con otros en las calles, en amalgama siniestra. Total: pura irresponsabilidad, engaño, inexplicable estado de negación en gente adulta, presuntamente inteligente; candidatos que sabían, o tenían que haber sabido que esto no iba a funcionar.

No hubo una sola voz que se atreviera a proponer que frenaran esa caída libre hacia el fracaso y suspendieran las primarias. Y se han destarrado, claro.

Van a “posponerlas”. Cómo no. ¿Y de dónde va a salir el dinero para volver a levantar el andamiaje, o la mitad del andamiaje, o una cuarta parte del andamiaje en este panorama excrementado y hueco?

Más importante aún: no hay dinero para celebrar las elecciones generales.

Dentro de su desconcierto y su ineptitud, el presidente de la CEE bajó a la realidad el otro día, y dijo que los comicios del 3 de noviembre peligraban.

Puede ordenarlo la Constitución y puede ordenarlo María Santísima: si no hay con qué, no hay de dónde sacarlo. ¿O es que piensan hacer este mismo show para esa fecha?

Los partidos tienen que arreglárselas como puedan, internamente, y que hagan unas primarias por sus propios medios y elijan a su candidato. Ya está bueno de contemplaciones.

PUBLICIDAD

Todo ese dinero que se derrochó en las primarias presidenciales debieron haberlo guardado para esto. Y todo el dinero que se ha derrochado en esto, debieron reservarlo para el 3 de noviembre. Pero como no piensan; como se han acostumbrado a que les asignen todo lo que piden, y a que el país se siga endeudando para complacer sus sagradas exigencias, creyeron que esta vez, a última hora, un milagro iba a salvarlos. Y nada los salvó.

¿Se acuerdan de que les dije, en uno de mis Días Bubónicos, que disfrutaran de estas primarias, porque en muchos años no iba a haber otras?

Lo de noviembre luce feo. Si no se resuelve, van a tener que organizar un triunvirato, como se ha hecho en otros países, o instituir una especie de junta de cinco o seis, que a su vez tendrá que lidiar con la otra Junta, la de Natalie Jaresko.

El grado de enajenación que ha prevalecido en el día de hoy ha tenido su más claro preámbulo cuando la gobernadora, a sabiendas de que no se había cumplido con los compromisos económicos para celebrar estas primarias, se atrevió a prometer que el plebiscito “Estadidad Sí o No”, que costaría tres millones y medio de dólares, se iba a celebrar porque sí, a lo puro macho, aunque el subsecretario de Justicia federal dijera que de su maíz ni un grano.

Estas son las consecuencias de la mediocridad generalizada. De la falta de visión. De la soberbia.

Hagan el favor: siéntense en el rincón y escriban cien veces la palabra bancarrota.