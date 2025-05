Si de algo nos damos cuenta a medida que transcurre el tiempo, es que no hay manera de darle vuelta atrás. Los días que se van no vuelven y, por eso, el mejor consejo que podemos dar los que no tenemos nuestra madre con nosotros es que, si la tienes, aprovéchala, disfrútala intensamente y saca tiempo para compartir con ella, no solo el Día de las Madres, sino cualquier día.