A corto plazo, se supone, que la gobernadora Jenniffer González Colón ofrecerá el mensaje sobre la situación del Estado. Este mandato que la Constitución impone sobre la persona del primer ejecutivo, se ha desvirtuado y menoscabado en su utilidad pública. Con el pasar de los años, los mensajes han trasmutado a una especie de “performance” o espectáculo kitsch, interminable e inconsecuente. Hay que ser un verdadero patriota, con dimensiones de asceta o masoquista, para someterse por espacio de dos horas a semejante experiencia.

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