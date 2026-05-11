El mensaje de Estado que nunca se pronunciará
Quisiera oír la implantación de plan maestro e integrado de infraestructura y diseño urbano con la funcionalidad y la estética como elementos fundamentales
11 de mayo de 2026 - 11:10 PM
11 de mayo de 2026 - 11:10 PM
A corto plazo, se supone, que la gobernadora Jenniffer González Colón ofrecerá el mensaje sobre la situación del Estado. Este mandato que la Constitución impone sobre la persona del primer ejecutivo, se ha desvirtuado y menoscabado en su utilidad pública. Con el pasar de los años, los mensajes han trasmutado a una especie de “performance” o espectáculo kitsch, interminable e inconsecuente. Hay que ser un verdadero patriota, con dimensiones de asceta o masoquista, para someterse por espacio de dos horas a semejante experiencia.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: