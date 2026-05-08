Sin electricidad no hay “nearshoring”
La gobernadora actuó con urgencia porque sabía que Puerto Rico corría el riesgo de perder miles de millones de dólares en incentivos federales que expiran en pocos meses
8 de mayo de 2026 - 11:10 PM
8 de mayo de 2026 - 11:10 PM
“Nearshoring” es la palabra del momento. Sin embargo, el esfuerzo crítico por traer empleos a la isla, atrayendo empresas globales que buscan trasladarse desde Asia hacia territorio estadounidense, enfrenta un obstáculo fundamental: en Puerto Rico, sus máquinas simplemente no van a prender porque no hay suficiente electricidad. A pesar de viajes, anuncios y esfuerzos serios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para atraer nuevas industrias, incluyendo centros de inteligencia artificial, lo básico sigue sin resolverse.
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