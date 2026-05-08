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Eduardo A. Bhatia GautierEduardo A. Bhatia Gautier
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Sin electricidad no hay “nearshoring”

La gobernadora actuó con urgencia porque sabía que Puerto Rico corría el riesgo de perder miles de millones de dólares en incentivos federales que expiran en pocos meses

8 de mayo de 2026 - 11:10 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El Negociado de Energía ha hecho su trabajo. Los desarrolladores de proyectos han presentado propuestas serias, responsables y legalmente sólidas. Las instituciones financieras están listas. Pero todo se detiene por una pieza crítica que falta: un contrato de compraventa de energía, indica Eduardo Bhatia. (Juan Alicea Mercado)

“Nearshoring” es la palabra del momento. Sin embargo, el esfuerzo crítico por traer empleos a la isla, atrayendo empresas globales que buscan trasladarse desde Asia hacia territorio estadounidense, enfrenta un obstáculo fundamental: en Puerto Rico, sus máquinas simplemente no van a prender porque no hay suficiente electricidad. A pesar de viajes, anuncios y esfuerzos serios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para atraer nuevas industrias, incluyendo centros de inteligencia artificial, lo básico sigue sin resolverse.

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Gobierno de Puerto RicoJenniffer GonzálezEnergía eléctrica
ACERCA DEL AUTOR
Eduardo A. Bhatia Gautier

Eduardo A. Bhatia Gautier

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El autor es abogado y fue presidente del Senado de Puerto Rico. Al presente se desempeña como profesor visitante en la Universidad de Princeton.
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