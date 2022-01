Otra vez los tribunales le cierran las puertas a Andrea Ruiz Costas

Andrea Ruiz Costas acudió a los tribunales en tres ocasiones a solicitar protección ante una situación de violencia doméstica. En las tres ocasiones se encontró con un tribunal hostil a su petición. Sintió que no le creyeron, que no la escucharon, que no la protegieron. ¿Y cómo sabemos que ella percibió esto? Porque algunas partes de la transcripción de las vistas fueron divulgadas. ¿Cómo sabemos que en la vista de Regla 6 la jueza fue insensible ante la petición? Porque se difundió un audio en la prensa. Esto es un ejemplo de la importancia de que los procesos en los tribunales, y en general todos los asuntos públicos, sean abiertos y transparentes.