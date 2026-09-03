Opinión
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Partidos políticos sin miedos ni cadenas
El objetivo de todo partido es alcanzar el control del presupuesto del país. El nuestro es de alrededor de $30,000 millones. Con estos fondos públicos, se atraen y se conservan a los amigos y sus inversiones, opina Hiram Lozada
3 de septiembre de 2026 - 11:00 PM
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