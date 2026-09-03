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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

En la cárcel hombre imputado de atacar con machete a otro en Cabo Rojo

Los hechos ocurrieron el 1 de septiembre en el establecimiento El Pirata, en Boquerón

3 de septiembre de 2026 - 9:29 PM

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"Acabábamos de empezar la clase y escuchamos gritos... Vimos al profesor en un charco de sangre en el suelo". (Thinkstock)
Contra Armando Olivera Surita pesa un cargo por tentativa de asesinato.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Jessica Rodríguez Maldonado, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre bajo cargos de tentativa de asesinato en hechos registrados el 1 de septiembre en Boquerón.

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El Departamento de Justicia indicó que Armando Olivera Surita supuestamente intentó asesinar a Luis Ramón Guasch Blanco con un machete mientras Guasch Blanco almorzaba en el establecimiento El Pirata.

Rodríguez Maldonado encontró causa para arresto y fijó una fianza de $200,000 el imputado no prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 16 de septiembre.

Según la investigación realizada por la Policía, Olivera Surita llegó al establecimiento y le propinó tres heridas cortantes a Guasch Blanco, quien permanece hospitalizado en condición de cuidado.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados a las 12:15 p.m. sobre un hombre que presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.

El perjudicado fue transportado al Centro Médico, en Mayagüez.

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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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