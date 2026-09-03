En la cárcel hombre imputado de atacar con machete a otro en Cabo Rojo

La jueza Jessica Rodríguez Maldonado, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre bajo cargos de tentativa de asesinato en hechos registrados el 1 de septiembre en Boquerón.

El Departamento de Justicia indicó que Armando Olivera Surita supuestamente intentó asesinar a Luis Ramón Guasch Blanco con un machete mientras Guasch Blanco almorzaba en el establecimiento El Pirata.

Rodríguez Maldonado encontró causa para arresto y fijó una fianza de $200,000 el imputado no prestó. La vista preliminar se llevará a cabo el 16 de septiembre.

Según la investigación realizada por la Policía, Olivera Surita llegó al establecimiento y le propinó tres heridas cortantes a Guasch Blanco, quien permanece hospitalizado en condición de cuidado.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a los uniformados a las 12:15 p.m. sobre un hombre que presentaba heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.