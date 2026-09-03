Timan a hombre de Bayamón mediante WhatsApp que intentó comprar números ganadores de la lotería
El querellante dijo haber recibido un mensaje el 31 de julio
3 de septiembre de 2026 - 8:54 PM
3 de septiembre de 2026 - 8:54 PM
Un hombre de Bayamón presuntamente fue timado mediante la aplicación de mensajería WhatsApp tras intentar comprar números ganadores de la Lotería de Puerto Rico, informó la Policía.
Según el informe de la Uniformada, agentes de Bayamón Oeste investigaron la querella de fraude reportada a las 2:51 p.m. de este miércoles en la urbanización Forest Hills.
Según denunció el querellante, el 31 de julio recibió un mensaje por WhatsApp ofreciéndole jugar los supuestos números ganadores de la lotería.
El denunciante aseguró que el contacto le escribió posteriormente informándole que había juagado los números de la lotería y que había ganado. El desconocido le indicó que necesitaba la cantidad de $550 para sufragar los impuestos del Departamento de Hacienda vinculados al premio.
Tras la segunda comunicación, el querellante le envió al desconocido $90 vía la aplicación de ATH Móvil y posteriormente fue a un puesto de gasolina a orientarse sobre el supuesto premio.
Ahí se percató que fue víctima de un fraude e inmediatamente le escribió a la persona para que le devolviera el dinero, pero este no ha contestado sus mensajes.
El agente Joshua Ortiz investigó preliminarmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
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