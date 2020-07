Perder peso no siempre es positivo

¿Está rebajando de peso sin proponérselo? Esto puede ocurrir por diversas razones, tales como envejecimiento, enfermedades, diarreas constantes, lesiones, falta de apetito, estados de malnutrición, inmovilización, llevar una vida sedentaria y otros. Usted puede estar presentando una pérdida progresiva de la masa muscular y de fuerza, lo que se conoce como sarcopenia.

Cuando uno baja de peso de manera intencional usualmente la reducción va dirigida principalmente a reducción de grasa, no de masa muscular. Diagnosticar una pérdida significativa de masa muscular es algo complicado porque no tenemos parámetros comparativos absolutos. Sin embargo, se utilizan los CT y los rayos X para seguimiento del posible deterioro. Además, se realizan medidas antropométricas para estimar el espacio saludable de músculo, grasa, tejidos, hueso y los fluidos.

En una pérdida de peso normal, se recomienda una reducción de 2 libras por semana, máximo 4 libras. Perder más de este peso sugerido no es aconsejable. Indica que estamos ante una situación que hay que evaluar y atender con urgencia.

Cuando usted pierde peso no premeditado puede llegar a presentar signos de cansancio, anemia, problemas de memoria, pérdida de hueso, de la visión, de sensibilidad, deshidratación y daño a órganos como los riñones, el corazón y otros. También puede resultar en la disminución de la independencia funcional, carece de fuerza, se cae, se fractura, no hay control del efecto de la temperatura ambiental, etc. Recordemos que se están descomponiendo los músculos y el tejido adiposo donde debería almacenarse la energía. Generalmente se atienden los síntomas y suele haber una respuesta aceptable.

El por qué ocurre la atrofia muscular se desconoce. Aparenta ser que cierto grupo de proteínas de las células musculares experimenta pérdida de calcio, lo cual activa una cadena de eventos que finalmente limita la capacidad de contracción de las fibras musculares.

La ansiedad y depresión pueden iniciar estas degeneraciones. Comienza con mecanismos en el cerebro y continúa en el sistema gastrointestinal, presentando malestares digestivos como náuseas, gases, diarreas, vómitos, junto a una disminución del apetito.

La inactividad también puede llevar a la sarcopenia. Depende del estado físico anterior, si llevaba algún entrenamiento, la edad, el género, cuánto tiempo hace que no realiza el ejercicio, entre otros.

En atletas, la pérdida de masa muscular puede comenzar luego de cuatro semanas sin ejercitarse. Depende de los núcleos de fibras musculares activados y de la memoria del músculo. En otras personas ocurre entre las seis a ocho semanas después haber dejado el ejercicio.

En el caso de los encamados, o inmovilizados, la pérdida de masa muscular es significativa. Se estima que ocurre entre la primera y segunda semana de la paralización. A estos grupos se les provee proteína de alto valor biológico y de digestión rápida en una cantidad mayor a la recomendada. La frecuencia también es importante.

Es esencial unir una alimentación individualizada, con alimentos altos en proteínas como carnes, huevo, pescado, junto a ciertas vitaminas y minerales, con la actividad física y ejercicio estructurado. Este junte es eficaz reduciendo el impacto de la sarcopenia.