Permisos y escritorios vacíos
Los proyectos sobre la reforma de permisos ignoran la realidad operacional que paraliza a Puerto Rico a diario, opina Alberto Lastra
17 de abril de 2026 - 5:00 PM
17 de abril de 2026 - 5:00 PM
Puerto Rico se encuentra en una encrucijada crítica respecto a cómo gestiona su desarrollo económico y su ordenamiento territorial. Actualmente, la Asamblea Legislativa evalúa dos medidas que proponen transformar nuestro sistema de permisos. Ambas propuestas reconocen que el entramado actual es insostenible, pero ofrecen remedios diametralmente opuestos para curar la misma enfermedad. Sin embargo, en su afán por rediseñar la burocracia gubernamental y las plataformas tecnológicas, ambas iniciativas legislativas ignoran el factor más crítico para el éxito de cualquier sistema: el capital humano.
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