Primarias 2020: golpe a la confianza de nuestro pueblo

Desperté y lamentablemente no había sido una pesadilla. En efecto, en Puerto Rico, por primera vez en su historia, ocurrió un proceso de primarias que, por negligencia o acción criminal, no permitió que cada elector ejerciera su derecho al voto. Pero, ¿cuántos “por primera vez” vamos a enfrentar este cuatrienio?

A pesar de ser una isla acostumbrada a enfrentar ciclones, ese por “primera vez” lo experimentamos cuando, en septiembre de 2017, la furia de la naturaleza nos impactó con un huracán categoría 5. La respuesta inaceptable del gobierno a las desgracias causadas por el huracán María, junto a otros factores como el famoso “chat”, “por primera vez” llevaron a todo un pueblo a exigir y lograr la renuncia de un gobernante electo por ese mismo pueblo. Y, “por primera vez” llegó a La Fortaleza, por determinación de nuestro Tribunal Supremo, como gobernadora no electa la que en aquel entonces era la secretaria de Justicia.

Luego, aunque no es el primer terremoto que sentimos, de momento despertamos con sacudidas fuertes y frecuentes de nuestra isla. Para añadir a esa lista de “por primera vez”, Puerto Rico ha enfrentado, junto al resto del mundo, la realidad de una pandemia que ha ocasionado números inimaginables de contagios y muertes a causa del COVID-19.

Y, llegó el domingo, 9 de agosto… Si hay algo que por años he escuchado es que en Puerto Rico nos “las echamos” por lo bien que lo hacemos al celebrar elecciones, lo que implica llevar a cabo un proceso democrático en el que la voluntad del pueblo sea lo esencial. Ayer, “por primera vez”, hasta en eso fallamos.

El domingo previo, ya vimos la forma desorganizada como se produjo el voto adelantado para las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP). En aquel momento, nadie aceptaba que la desorganización era resultado de un trabajo deficiente, pero, al menos, representantes de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y de la colectividad novoprogresista aseguraron que habían tomado las medidas necesarias para que los errores cometidos no se repitieran durante las votaciones programadas para el 9 de agosto. Durante el voto adelantado vimos que los colegios de votación abrieron mucho más tarde de lo establecido por reglamento y, en otros, en los maletines que llegaron faltaban papeletas para que el elector pudiera emitir su voto. Ante las exigencias de muchos, nos “vendieron” que todo estaría en orden.

Entonces, llegó el momento de verificar si se puede poner la acción donde se puso la palabra. Sin embargo, desde temprano comenzamos a ver que el día prometía ser un desastre para la democracia, de cuya defensa, hasta ese momento, hacíamos alarde.

En las redes sociales, que son maravillosas para dejarnos saber lo que está pasando casi de forma inmediata, comenzaron a salir mensajes de los problemas que estaban surgiendo en diferentes colegios. El domingo, recuerdo que transité por el expreso y observé más de 40 camiones estacionados, algunos llenos de papeles que asumo eran papeletas, a pesar de que ya eran más de las 12:00 del mediodía. Esos camiones debieron haber repartido esas papeletas la noche anterior o, como tarde, durante la madrugada del domingo. También en las redes sociales y los medios de comunicación comenzaron a adelantar que alcaldes y alcaldesas habían decidido suspender el evento eleccionario.

El 9 de agosto de 2020, la CEE, el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) le fallaron a nuestro pueblo. Siento molestía y vergüenza ajena. Independientemente de cuál sea el desenlace, la realidad es que la democracia recibió un gran golpe ayer y la confianza de nuestro pueblo en nuestros eventos electorales ha sido minada.

En menos de tres meses, nuestra Constitución nos garantiza que tendremos la oportunidad de elegir quiénes serán los líderes por los próximos cuatro años. ¿Podremos ir confiando en que los resultados de las primarias en efecto reflejan la voluntad de nuestro pueblo? ¿Podremos ir confiando en que la CEE, el PNP y el PPD no volverán a fallarle al pueblo? Ya yo no creo en lo que digan. Por eso, defendiendo el derecho al voto, exijo que estas instituciones expliquen qué fue lo que pasó, las razones para que se dieran los eventos que tanto daño provocaron y las medidas específicas que implantarán para que los que no pudieron votar ayer y todos los que vayamos a votar el 3 de noviembre podamos confiar en que el resultado de estos eventos electorales será a base de la voluntad del pueblo y no a base de la conducta negligente o criminal de algunos.