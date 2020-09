Protegerse del COVID-19 al aire libre

Hace casi siete meses, el COVID-19 era algo extraño para los puertorriqueños y generó mucho miedo y respeto al contagio. En marzo hubo caos e incertidumbre por el panorama mundial y los cambios en la manera de hacer negocios, comunicarnos, enseñar, hacer compras y divertirnos. Esto último es igualmente importante para los seres humanos gregarios.

Si algo afectó al boricua era no poder relajarse en una playa, un río, un bosque o sacar su yola hacia el poniente. Lo aceptamos casi todo, menos esto, porque se carecía de estudios del comportamiento del virus en exteriores naturales tropicales.

Pienso que se pudo haber permitido y planificar las entradas a estos lugares. Pero no había tiempo para pensar en diversión cuando la lista de prioridades era tan abarcadora.

Ahora que el virus está circulando más que nunca en la isla, más que en marzo, y tras un agosto terrible por las pérdidas familiares por COVID-19, alguien convenció al Task Force, al secretario de Salud y a la gobernadora de que las áreas naturales pueden ser abiertas al público, siempre y cuando se respete la capacidad de acarreo y las medidas de distanciamiento e higiene. Ambas van de la mano.

El término capacidad de acarreo se refiere a cuántas personas pueden visitar un ecosistema natural como un bosque, una playa o un parque. Debe ser siempre respetado, no solo durante una pandemia, sino también bajo condiciones normales. Capacidad de acarreo es el límite máximo o la mayor cantidad de personas que puede soportar un ecosistema natural. Si todo está en equilibrio, no te contagiarás con el COVID-19. El ecosistema tiene capacidad de soportar a los organismos y, al mismo tiempo, mantener la productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación hasta un límite determinado.

Así que la nueva Orden Ejecutiva en vigor desde el sábado, 12 de septiembre, nos hizo justicia en algo que muchos científicos asegurábamos que no era necesario restringir si se ponían las medidas para evitar el riesgo de contagio. Las medidas más importantes son no congregarse en grupos y mantener el distanciamiento. Así que llevar el caldero de arroz a la playa con una comitiva y hacer el famoso “rafting” de lanchas no está incluido, pues nos lleva a la aglomeración de personas y a exponerse por exceso de confianza.

Tampoco el libertinaje de hacer una caravana de jet ski que, aunque aislados, terminan por conglomerarse a tomar una cerveza. Sepa que, aunque estés al aire libre, el contacto directo con personas fuera de tu burbuja y cuyo comportamiento desconoces, te expone grandemente. Más aún cuando al aire libre y bajo el sol caliente, son pocos los que aguantarían una mascarilla.

Sin embargo, nada que temer si tu pequeña burbuja familiar (padres e hijos con comportamiento responsable) quieren ir a pasear en el bote para despejarse, sin bajar a puertos riesgosos o al entrar a puertos con la mascarilla e higiene de manos indicada. Tampoco si vas a la playa con una amiga que igualmente tiene una conducta comprometida con la salud y se sientan a tomar el sol o se dan un chapuzón con el distanciamiento necesario.

La actividad al aire libre responsable es necesaria siempre. Y, en tiempos de pandemia, debe ser un merecido derecho del que no se nos debe privar. Ahora bien, la diferencia entre libertad y libertinaje es clara. No cumplir nos dará el propio castigo, ya sea por contagio o por nuevas prohibiciones que nos harán pagar “justos por pecadores”.