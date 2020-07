Puerto Rico, el Partido Popular y la Cláusula Territorial

Los Estados Unidos de América son una nación compuesta por estados y territorios. Únicamente se forma parte o se pertenece a esa Nación siendo un estado o un territorio. Su Constitución no contempla otra cosa. Fuera de estos dos estatus, los Estados Unidos se vinculan con otros países soberanos mediante tratados, como lo sería un tratado o pacto de libre asociación.

Y es la Cláusula Territorial la que le permite a los Estados Unidos adquirir territorios y establecer leyes, reglas y reglamentos para su funcionamiento. La Cláusula Territorial está contenida en el Artículo IV, sección 3, cláusula 2, de la Constitución Federal, y dispone lo siguiente:

“El Congreso podrá disponer de, o promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con, el territorio… perteneciente a los Estados Unidos”.

Fue esta Cláusula la que en 1898 le permitió a los Estados Unidos convertir a Puerto Rico en uno de sus territorios. Desde ese momento y hasta el sol de hoy el estatus jurídico de Puerto Rico ha sido ese, un territorio de los Estados Unidos. Un territorio al cual en 1952 se le autorizó y se le concedió un gobierno autónomo territorial, al cual se le bautizó en español como Estado Libre Asociado (ELA).

El vínculo jurídico de unión entre Puerto Rico y los Estados Unidos lo constituye la Cláusula Territorial.

Esa Cláusula Territorial se mantiene vigente e inalterada, confiriéndole a los Estados Unidos un poder absoluto sobre el territorio de Puerto Rico, y bajo la cual el Congreso ha dictado todas las leyes que han afectado a la isla, incluyendo la ley 600 de 1952 que creó nuestra Constitución, y la ley Promesa de 2016. La ley Promes creó la Junta de Supervisión Fiscal, y su validez y vigencia quedaron confirmadas en la decisión unánime del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Junta vs. Aurelius del 1 de junio de 2020.

El Artículo IV, la Cláusula Territorial es la fuente última (“ultimate source”) del poder territorial que ejerce Estados Unidos sobre el territorio de Puerto Rico - constituye el vínculo jurídico entre Puerto Rico y los Estados Unidos. (Decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Sánchez Valle, de 2016).

Desde hace años venimos escuchando voces dentro del Partido Popular Democrático que claman por una nueva relación de Puerto Rico y Estados Unidos desarrollando el ELA fuera de la Cláusula Territorial. Así lo promulgan los tres aspirantes a la gobernación por el Partido Popular.

Eduardo Bhatia declara ser un estadolibrista, no soberanista, pero que quiere lograr que Puerto Rico “salga de la Cláusula Territorial, porque Puerto Rico no es propiedad de nadie'‘. Carlos Delgado Altieri dice defender a un ELA “desarrollado no colonial ni territorial”. Y Carmen Yulín Cruz, soberanista (independentista) respalda la libre asociación.

Vemos claramente que estas tres personas están vinculadas por el repudio a la vigencia de la Cláusula Territorial; quieren un Puerto Rico no territorial. Dos de ellos hablan del desarrollo del ELA pero sin ser territorio, sin el vínculo jurídico de la Cláusula Territorial. Esta es una pretensión que se aleja, va mucho más allá, de un reclamo de mayor autonomía para lo que ha sido y es el ELA, un gobierno territorial constitucional. Por otro lado, pero sin mencionar la independencia, Carmen Yulín Cruz reclama una “libre asociación” con los Estados Unidos mediante un tratado.

Cabe ahora preguntarse: ¿Y qué ocurre si los Estados Unidos sacan a Puerto Rico de la Cláusula Territorial? ¿Si los Estados Unidos renuncian a su poder soberano sobre el territorio? ¿Si el vínculo territorial se rompe, deja de existir? ¿Si Puerto Rico deja de ser un territorio?

Bajo la Constitución de los Estados Unidos, no tratándose de un estado ni de un territorio, Puerto Rico habría dejado de formar parte o de pertenecer a la Nación, para convertirse en un país independiente, soberano, con o sin un tratado o pacto de libre asociación. Con o sin un tratado, o pacto, entre dos naciones soberanas, que negocian libremente, sin vínculos de subordinación. Ya no habría ELA que desarrollar; el ELA desaparecería, para dar paso a un Puerto Rico independiente, al gobierno de Puerto Rico con la plena soberanía de una república.

¿Por qué estos políticos no le hablan al pueblo claramente, definiendo con precisión lo que quieren, cómo lo quieren y sus consecuencias? ¿Será que no se atreven; que no lo saben con certeza; o que no les conviene políticamente?

Solo una cosa debemos tener bien clara: que nuestra isla únicamente puede alcanzar su plena soberanía en una de dos formas:

1. Convirtiéndose en un estado de la Unión (en igualdad de derechos y obligaciones con los demás estados), o

2. Adquiriendo su independencia (con o sin tratado, o pacto, de libre asociación).

Fuera de esto solo nos queda el territorio mondo y lirondo, mal llamado ELA y quebrado, y los cantos de sirena que hemos venido escuchando por largos años.