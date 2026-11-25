Opinión
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Puerto Rico: investigación y desarrollo
Los indicadores económicos de Puerto Rico son motivo de profunda preocupación. Algunas de nuestras métricas nos colocan en posiciones comparables con economías extremadamente rezagadas, según datos del Fondo Monetario Internacional, escribe Eric Santiago
25 de noviembre de 2026 - 3:00 PM
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