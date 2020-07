Puerto Rico no tiene censo

Un censo es un inventario estadístico de lo que posee un país en un determinado momento histórico: personas, tierras, ganadería, agricultura, industria, cuerpos de agua, comercios, recursos naturales, superficie, en fin, toda su materialidad. Se realiza cada cierto tiempo para saber con quiénes y con qué se cuenta para—se supone—planificar de manera apropiada lo relacionado con la satisfacción de las necesidades fundamentales de la sociedad.

El censo es una herramienta indispensable para el desarrollo de un proyecto de país. Requiere de poder político y económico. Por eso los censos los realizan solo países independientes.

Puerto Rico carece de poder político y económico. Por su condición colonial, no puede desarrollar un proyecto de país. Ni realizar censos.

En Puerto Rico se nos impone el censo de Estados Unidos, dirigido por el “U.S. Census Bureau”, concebido y diseñado para su sociedad. En alguna sección del mismo, figura un apéndice dedicado a nuestro país. Eso es lo que somos, un apéndice del censo de otro país. Ellos nos censan como su propiedad, de la que pueden disponer a su antojo, para saber cuán útiles y valiosos podemos serles. Incluso, por si decidieran vendernos, como cuando el dueño de una casa o finca contrata los servicios de un tasador.

El hecho de que, durante los pasados 122 años, decisiones fundamentales de nuestras vidas se hayan impuesto desde el exterior, ha conducido a la crisis estructural del modelo económico-político ELA que sufrimos hoy.

No fue el Pueblo puertorriqueño el que decidió que durante la primera mitad del siglo XX la actividad económica principal fuera la producción azucarera, que llevó a la miseria a multitudes y al enriquecimiento de los barones del azúcar. Ni que desde finales de los 40 el país se convirtiera en una extensión de la economía industrial estadounidense. No estuvo en nuestras manos que cientos de miles de boricuas tuvieran que emigrar tras la Operación Manos a la Obra, como no ha estado en nuestras manos que cientos de miles de compatriotas hayan tenido que irse durante las pasadas décadas de crisis general.

No hemos podido impedir que se destruyan muchas de nuestras tierras agrícolas, ni que para alimentarnos dependamos de importaciones en más de un 85 por ciento, contribuyendo al enriquecimiento de la agricultura y del comercio estadounidenses; que se dilapiden nuestras riquezas naturales o que se haya impuesto un desastroso modelo urbano.

No nos ha sido permitido desarrollar un proyecto de país, ordenado, coherente e inclusivo. En cambio, nos han acostumbrado a estar con la mano estirada, esperando por alguna migaja, y a que no nos avergoncemos de la mendicidad, sino que nos sintamos agradecidos de esta.

Lo que van a censar es la bancarrota a la que nos han conducido; el fracaso de su criatura política, económica y social.

Dicen que si enviamos los papeles del censo recibiremos mucho dinero. En realidad ellos mandan para acá lo que les conviene, como inversión y no como ayuda; mucho menos que las ganancias que obtienen.

Sobre las preguntas de dicho censo, quede claro que nosotros y nosotras no somos “de origen” hispano, latino o español. Somos nacionales puertorriqueños, caribeños y latinoamericanos.

No somos estadounidenses.

Somos blancos y negros, y mulatos y mestizos, y de todos los matices y formas imaginables. Ni de Alemania o Irlanda, ni de Italia o el Líbano. Ni de Nigeria, Etiopía o Somalia. Ni de China, Filipinas o Japón. Nuestro sustantivo no es racial, es nacional. Esas diferenciaciones a ellos les importan, porque es una nación carcomida por el racismo, como hemos constatado en estos días.

La formación de nuestra nación y la manera, muchas veces violenta e injusta, casi siempre marcada por la dominación colonial en que se han integrado aquí razas diversas durante siglos, es distinta a la de Estados Unidos. Lo que nosotros y nosotras somos y lo que necesitamos no está contenido en las páginas del Censo de Estados Unidos.

Después de todo, para dominarnos y utilizarnos, hace más de un siglo que nos contaron. Midieron cada milímetro de lo que poseemos para apropiárselo. No fue necesario un censo. Bastaron los acorazados del almirante Sampson y el general Miles.