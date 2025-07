Creo que en casi todas las casas puertorriqueñas hay una regla no escrita: cuando viene visita, la casa tiene que estar lo más limpia y linda posible. No es cuestión de aparentar lo que no somos. Es cuestión de agradar. La idea es que ese ratito como anfitrión sea tan chévere que la gente quiera volver… y que hablen bien de uno.