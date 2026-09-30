Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
30 de septiembre de 2026
81°Lluvias aisladas
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Peter RoffPeter Roff
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Puerto Rico’s Power Problems Will Only Be Fixed When New People Are in Charge of Fixing Them

No entity should be allowed to win a multibillion-dollar energy deal because a single official decided signing it has become imperative, writes Peter Roff

30 de septiembre de 2026 - 9:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
No entity should be allowed to win a multibillion-dollar energy deal because a single official decided signing it has become imperative, writes Peter Roff (Ramon "Tonito" Zayas)

The conduct of Puerto Rico’s Energy Czar, Josué Colón Ortiz, is hardly above reproach. The latest allegation against him is that in August of this year he emailed subordinates telling them to “make sure the contract gets signed.” This comes as serious concerns circulated around San Juan about the latest agreement to repair and manage the island’s severely damaged, still-dysfunctional electric grid.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
AEEEnergía eléctricaGobierno de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Peter Roff

Peter Roff

Arrow Icon
El autor es periodista, comentarista y analista político. Colabora con varias organizaciones de política pública como Frontiers of Freedom, entre otras.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: