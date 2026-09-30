Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.
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No entity should be allowed to win a multibillion-dollar energy deal because a single official decided signing it has become imperative, writes Peter Roff
30 de septiembre de 2026 - 9:30 PM
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