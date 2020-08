Quien gane solo gobernará por cuatro años

Desde que Luis A. Ferré ganó la gobernación en 1968, la alternancia en el poder entre el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD) ha dominado la vida política puertorriqueña. Por eso, si la historia nos sirve de guía, Charlie Delgado o Pedro Pierluisi juramentarán como el próximo gobernador de Puerto Rico en enero de 2021.

Y si la historia nos sirve de guía, Charlie Delgado o Pedro Pierluisi serán gobernadores – con suerte – por un máximo de cuatro años. En lo que va de siglo, ninguno de los cinco gobernadores electos ha revalidado a un segundo término y, como sabemos, uno ni tan siquiera culminó el cuatrienio. Un gobernante duró cinco días tras una decisión judicial y otra durará poco más de un año tras perder una primaria interna de forma aparatosa. Ellos y ellas mismas se han dado cuenta de que sus posibilidades de reelección se tronchan más o menos para el tercer año del deporte extremo llamado gobernar a Puerto Rico.

Sila M. Calderón, que estrenó el siglo en La Fortaleza, anunció relativamente temprano en el cuatrienio que no buscaría la reelección. Su sucesor, Aníbal Acevedo Vilá, buscó la reelección en medio de un caso criminal y perdió terriblemente contra Luis Fortuño. Fortuño, a su vez, despidió a decenas de miles de empleados gubernamentales y sucumbió ante Alejandro García Padilla. Y García Padilla, ante números tétricos para la reelección, desistió de la idea y su amigo y designado sucesor David Bernier perdió ante Ricardo Rosselló, el neófito que sin embargo llevaba el apellido de quien último ostentó el cargo por más de un cuatrienio.

Por eso, quien sea electo el 3 de noviembre debe partir de la premisa de que, si no comete errores garrafales, tendrá cuatro años para gobernar a Puerto Rico. Y esa realidad, lejos de ser una camisa de fuerza, debe ser liberadora. Lo que vayan a hacer háganlo en cuatro años. Probablemente no tendrán un segundo turno al bate como lo obtuvo, por vez última, Pedro Rosselló hace un cuarto de siglo en 1996.

Gobernar sabiendo que no se busca la reelección le permitirá al primer mandatario tomar medidas necesarias pero poco simpáticas. Le permitirá utilizar capital político al trabajar con la Junta de Supervisión Fiscal para la tarea poco glamorosa, pero fundamental, de cuadrar presupuestos y volver a los mercados financieros. Y eso, aunque no sea un edificio de cemento, también es obra gubernamental. Le permitirá, asimismo, reformar el sistema educativo y el sistema energético en formas que tradicionalmente son rechazadas por funcionarios públicos que están interesados en que las cosas se queden como están por el mayor tiempo posible.

El truco del asunto estriba en que, aunque quien sea gobernador sepa que la historia reciente no lo favorece para revalidar a un segundo término, no lo puede decir ni mostrar. Ni tan siquiera a sus más cercanos colaboradores. Tiene que fingir que seguirá siendo candidato viable. A la que alguien – quien sea – perciba que el gobernante no es ya candidato a la reelección, su control sobre la cosa pública merma drásticamente, pues muchos rápidamente buscan el próximo vehículo donde montarse.

En fin, que Charlie Delgado o Pedro Pierluisi – o cualquier otro que potencialmente salga electo – debe saber que, si la historia nos sirve de guía y si el pueblo no decide movilizarse en su contra, tendrá exactamente 48 meses para ejecutar lo que sea que quieran lograr en pro de Puerto Rico. Ni un minuto más.

Aunque, quien sabe, si el primer mandatario a partir de enero gobierna libre de ataduras y sin pensar en la portada del día siguiente, quizás logre tanto a largo plazo que el electorado le da la segunda oportunidad que le ha negado a todos los gobernantes este siglo.