Reacción agridulce ante la violencia de género

Reflexionar sobre la violencia de género me provoca una sensación agridulce. Leer noticias de más desapariciones, feminicidios y transfeminicidios me amarga el corazón. Me hacen cuestionarme si la próxima seré yo. Cada vez que observo una manifestación de violencia de esas sutiles que socialmente aceptamos, pero son igual de dolorosas porque perpetúan el patriarcado y el machismo, la frustración se apodera de mí. Reflexiono sobre cómo seguir educando sobre estos temas para que el mensaje llegue y rinda frutos.