Punto de vista
Susanna KinardSusanna Kinard
prima:Reforma de salud mental: ¿transformación integral o nuevo parcho?

El Proyecto de la Cámara 1007, para enmendar la Ley de Salud Mental, abre una oportunidad histórica para transformar el sistema, siempre que incorpore una visión integral, continua, preventiva y comunitaria, opina Susanna Kinard

28 de enero de 2026 - 10:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
La evidencia muestra que modelos más amplios de continuidad del cuidado, basados en intervenciones comunitarias y apoyo estructurado, reducen recaídas y hospitalizaciones repetidas, escribe Susanna Kinard. (Shutterstock)

Puerto Rico enfrenta una crisis de salud mental que va más allá de la estabilización clínica y la medicación. Los casos de salud mental se atienden como si el sufrimiento humano pudiera resolverse con intervenciones breves, fragmentadas y centradas en la estabilización clínica.

Susanna Kinard

Susanna Kinard

La autora es trabajadora social y directora ejecutiva de la organización EduReCréate.
