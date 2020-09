Refuerzos mejor que regaños contra el COVID-19

Cambiar conductas no es fácil. Prevenir el contagio de COVID-19 requiere que implementemos una serie de conductas nuevas en nuestra vida diaria. Como es de esperarse, no todos adoptan estas nuevas conductas. Los medios nos ofrecen ejemplos de personas que no siguen las medidas de prevención. Los señalamientos y los regaños en las redes sociales no se hacen esperar. Nuestros mandatarios aluden a un nuevo cierre si no bajamos los contagios. Ante estos acontecimientos vale la pena preguntarnos: ¿Son el miedo y los regaños las mejores estrategias para educar sobre COVID-19?