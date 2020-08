Regrese la soberanía del voto

La ocasión la pintan calva, dice el viejo refrán en referencia al dato de que las oportunidades se deben aprovechar cuando se presentan. Es decir, que cada cual ha de hacer uso eficaz de las buenas coyunturas.

La decisión del Tribunal Supremo –sabia y reparadora de un grave e inusual daño pasajero a la piedra angular de nuestra democracia– debe servir justamente como la gran oportunidad para que regrese el proceso electoral puertorriqueño al carril de la normalidad, de la funcionalidad, puntual para el ejercicio legítimo de toda institución gubernamental forjada y establecida al calor del voto libre, directo y secreto. Esto es, que regrese al camino de la transparencia que dio a Puerto Rico certeza y legitimidad en su proceso electoral, asegurando el dictum de “un hombre un voto”. Es una coyuntura que debe aprovecharse al máximo.

Por décadas, el proceso electoral puertorriqueño ha sido reconocido, por propios y extraños, como uno de los de mayor transparencia en el mundo. De manera que el regreso a sus raíces no tiene que resultar dificultoso. Antes que todo, el penoso descarrío de esa larga tradición no fue el resultado, impermisible por demás, de esquemas o intenciones fraudulentas, sino de la incompetencia, dejadez y la omisión en el cumplimiento del deber (que es delito criminal) de funcionarios con la responsabilidad de hacer valer las leyes electorales, comenzando con la administración del ente electoral que las vigila: la Comisión Estatal de Elecciones. Como escribió en su opinión el juez asociado Luis Estrella: “La institucionalidad falló crasa y negligentemente a sus responsabilidades, al permitir un atraso tan significativo y oneroso en las operaciones electorales”.

Desde esa perspectiva, la acción restauradora de la tradicional y honrosa confianza del pueblo puertorriqueño en su sistema electoral requiere de la voluntad y la honestidad de todos los funcionarios y empleados encargados de su delicada fase operacional. Asimismo, de la de los protagonistas del ejercicio democrático basado en el sufragio universal. No puede estar a la merced del cálculo egoísta de persona alguna –sea esa persona, líder político o funcionario público. La acción restauradora tiene, además, que alejarse absolutamente de la cacería de brujas y las recriminaciones innecesarias. Es muy serio lo que está ante el pueblo, para cualquier intento de arrimar la brasa a la sardina propia.

Lo anterior, sin embargo, no puede ir en menoscabo de las sanciones que correspondan a funcionarios (i)rresponsables del descalabro fatídico del 9 de agosto puertorriqueño. Incluyendo, su sustitución por funcionarios seleccionados a base de capacidad y seriedad, no a tono con el dañino amiguismo politiquero. Desde luego que alguien tiene que pagar por los platos rotos lanzados desde la azotea de la entidad obligada a conservarlos intactos, como lo estaban antes del domingo 9.

Por lo demás, está en discusión no solo el proceso primarista, cuya estricta agenda tuvo que ser extendida por toda una semana como consecuencia de la ineptitud manifiesta, sino el apretado calendario para un evento que –hay que decirlo todo– es más puntual aún: la elección general de noviembre próximo. Puerto Rico no puede aventurarse a ese paso tan fundamental sin contar con la plena garantía de que no se repetirá la vergüenza del domingo pasado.