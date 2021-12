René y nosotros

No sé qué marca de cigarrillos fumaba, pero me imagino a René Marqués, aquella Navidad, sacudiendo el cigarrillo en el cenicero mientras leía la carta que le envió Luis Muñoz Marín. No era la primera ni la última; aún faltaban las más duras, aunque siempre barnizadas con elegancia, y lejos de esas otras misivas que René intercambió con el gabinete del gobernador: “René: estás totalmente errado en afirmar que el gobierno ha implantado la teoría del universalismo que llamas cosmopolitismo de pésimo gusto. ¿Es que tú mismo no eres una demostración en contra de tu peregrina tesis?”