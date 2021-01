Ricardo Rosselló: cómo rehabilitar la reputación

Tras dieciocho meses en el exilio y luego de apariciones esporádicas en sus redes sociales y las de su familia, Ricardo Rosselló decidió reaparecer mediante una entrevista exclusiva al diario estadounidense The New York Times. En esa entrevista, el exgobernador confirma que ha contratado una firma de relaciones públicas y ha decidido rehacer su imagen. La contratación por sí sola no debe sorprender. De hecho, cualquier consejero le diría que tiene que contratar a la mejor firma de su clase porque el trabajo ante sí es un gran reto de manejo de reputación.