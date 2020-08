Salud es más que la ausencia de COVID-19

¿Cuán seguros estamos de que las medidas impuestas por el gobierno nos están ayudando a mantenernos saludables? La Organización Mundial de la Salud establece que salud no es solo la ausencia de enfermedad. Muchos profesores utilizamos esta definición en nuestros cursos y parece que nos hace falta escucharla ahora. Salud es más que la ausencia de COVID-19.

Prevenimos COVID para salvar vidas y para evitar que nuestros sistemas de salud se sobrecarguen. Pero la implementación desmesurada de medidas de aislamiento nos pone en peligro de crear otras epidemias. Depresión, ansiedad, soledad, hastío, son solo algunas de las consecuencias negativas del distanciamiento prolongado. Todas estas condiciones amenazan nuestro bienestar, nuestra capacidad de ser saludables y de vivir. Amenazan también con sobrecargar nuestros sistemas de salud, que están poco preparados para manejar una epidemia de salud mental, suicidios, depresión y maltrato.

Aun así, algunas encuestas señalan que la mayoría de los y las puertorriqueñas están de acuerdo con el cierre y algunos piensan que sería necesario imponer medidas más restrictivas. Sin embargo, nos falta incluir en la conversación el impacto psicológico de las medidas impuestas a nuestra comunidad. El encierro nos complica la salud física y nos va deteriorando nuestra salud mental.

Pasan los días y en nuestras casas comenzamos a sentir más profundamente ansiedad y depresión asociadas al encierro, al estrés de no tener trabajo o de tener trabajo y casa en un mismo lugar. Nuestros hijos no pueden socializar y comienzan también a mostrar síntomas de hastío, cansancio, depresión. ¿Cómo estarán nuestros viejos en hogares de cuido sin poder vernos físicamente? ¿Son realmente estas las únicas opciones que existen para prevenir el contagio? ¿Será posible implementar reglas que nos permitan estar juntos físicamente sin contagiarnos? Claro que las hay. Se fundamentan en campañas de educación más complejas, pero posibles.

En ausencia de estas campañas, algunas personas se las han ingeniado para implementar medidas menos restrictivas que les permitan algún nivel de conexión personal. Forman pequeñas burbujas sociales de personas que se cuidan entre sí para no contagiarse. Hacen reuniones de pocas personas en el patio, con mascarillas o planifican conversaciones desde sus carros. Esto no debería depender del ingenio de algunos. Necesitamos que los profesionales de salud nos ofrezcan guías para hacerlo y que el gobierno brinde apoyo para lograrlo. Debemos balancear la conversación y alejarnos de reglas absolutas. Las recomendaciones no deben limitarse a quedarse en casa. Para lograrlo, necesitamos datos específicos sobre los contagios que guíen las decisiones de salud pública. No me refiero a datos de positivos, hospitalizaciones, etc. Me refiero a datos que muestren con mayor certeza lugares o focos de contagio. ¿Sabemos si hubo contagios relacionados a salidas a la playa? ¿Alguien se contagió en un cuarto de hotel? ¿Tenemos contagios de personal o visitantes de restaurantes? Estos datos ayudarían al gobierno a tomar decisiones y a los ciudadanos a entenderlas.

El COVID-19 será una enfermedad que estará con nosotros a largo plazo. Siendo este el caso, el encierro no puede ser la medida principal para estar saludables. Tal como no tener sexo con tu pareja no fue la indicación dada cuando comenzamos a conocer sobre el VIH. Para aprender a vivir en esta nueva realidad, necesitamos campañas educativas, oportunidades para practicar nuevas conductas y ayuda para implementarlas. Urge enseñar a la población a compartir con sus familiares de forma segura. Enseñar a nuestros seres cercanos a usar la mascarilla y a determinar las actividades que los exponen a un mayor riesgo de contagio. Debemos dialogar con los dueños de negocio y con la comunidad, para buscar alternativas que eviten aglomeración de personas. Seguramente ellos y ellas pueden ofrecer alternativas innovadoras. Es necesario que tengamos espacio para implementar nuevas conductas saludables.

Las medidas de encierro fueron efectivas al inicio, pero ahora se requiere voluntad para ayudar al pueblo a aprender a vivir de forma saludable en esta pandemia. Los profesionales de la salud y la academia estamos llamados a ofrecer soluciones y guías que vayan más allá de quedarnos en casa, de no hacer ejercicios, de no ver la naturaleza, de no visitar a nuestros viejos. Podemos recoger y usar datos en beneficio del pueblo. Podemos usar nuestros títulos para ofrecer recomendaciones específicas. Podemos ayudar a un pueblo a ajustarse a esta nueva circunstancia. Lo hemos hecho tantas veces y en circunstancias impensables. Voy a mi gente, a que podemos ajustarnos. Y a que este ajuste nos permita vivir, no solo sobrevivir.