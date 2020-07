Se fue uno de los grandes: Jorge Busigó

Recientemente nos dejó un gran exfuncionario público y amigo. Durante varios años presidió extraordinariamente el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Fue un incansable trabajador del derecho y la justicia. Como saben, para ser miembro del Panel del FEI es requisito haber sido juez o jueza del Tribunal Supremo, Tribunal Apelativo o Tribunal de Primera Instancia. Jorge fue juez de Primera Instancia, donde se destacó por su seriedad, trato justo y por ser un caballero en su trato con los abogados, partes y testigos.

Luego de culminar su exitosa carrera judicial fue nombrado miembro del Panel sobre el FEI. Sus colegas en el Panel lo escogieron como su presidente.

Aunque lo conocía desde que era juez, fue en el FEI donde tuve la oportunidad de conocerlo más de cerca. De hecho, fue él quien insistió por un tiempo, hasta que me convenció, para aceptar la posición de Fiscal Especial Independiente, la cual desempeñé por 14 años y unos meses.

La seriedad y rigurosidad con la que Jorge trataba todos los casos que el Panel atendía me convencieron de quedarme tanto tiempo. Su norte y compromiso era que en el Panel se lidiaba con políticos sin ser político. Decía, “aquí vienen los políticos a ser fichados únicamente”. Se refería a la absoluta voluntad y compromiso en no permitir ninguna influencia o apariencia de influencia político partidista en las decisiones del Panel o de ningún FEI.

Son muchas las experiencias vividas que demostraron su absoluto compromiso no solo con lo justo, sino con el valor supremo de la independencia de esa oficina, pero solo mencionaré una. En una ocasión estando en su oficina le informaron que tenía una llamada de Fortaleza. Al tomar el teléfono lo que yo escuché fue “no se atreva a volver a llamarme y le dice al gobernador que si quiere saber algo que me llame y que le voy a decir lo mismo que le acabo de decir a usted, se lo dice tal como se lo he dicho”, y enganchó el teléfono. Bueno, realmente, tiró el teléfono.

Aquel hombre gentil y de trato decoroso se transformó y sin nadie preguntarle se le escuchó, iracundo, hablar con un lenguaje de énfasis bastante criollo que no era usual en su trato profesional y despotricó contra cierto tipo de ayudantes de los gobernadores que creían equivocadamente que, por llamar desde Fortaleza, iban a intimidarlo. Cerró aquella diatriba con esa rotunda frase que decimos los puertorriqueños cuando alguien nos saca de las casillas “que se vayan al ca…jo”. Cualquiera que no conociera a Jorge podría pensar que era una reacción destemplada. Pero no. Era el enfado de alguien que sabía hasta dónde podían llegar las presiones políticas si se les permitía cruzar la línea.

Mi querido amigo, sigue tu ruta hacia tu destino. Aquí te recordamos con mucho cariño y respeto. Me alegro mucho que tu enfermedad no te permitió ver lo que ocurre ahora, te hubieras muerto, pero de vergüenza.