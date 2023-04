Semana Santa: el perdón es camino hacia la paz

“Es mejor que aprender mucho, el aprender cosas buenas”: José Hernández, “La vuelta de Martín Fierro”

Enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos es algo muy bueno. Con ello les regalamos un tesoro que les durará toda la vida, que les ayudará mucho en el camino de la felicidad. Para eso, por supuesto, vale la pena que nos pongamos al día en esa destreza tan bonita: Dar las gracias es hermanita pequeña del perdón y de la paz.

Así, llegamos a poner en práctica la petición que, desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco ha sugerido para vivir la “cultura de la Paz” como proyecto de vida.

Podemos practicar dándonos las gracias unos a otros, o podemos empezar por revisar las cosas por las que damos gracias a Dios.

Esta Semana Santa es propicia para ese ejercicio. El momento en que conmemoramos cuando el Hijo de Dios –el amor que se hizo carne- entregó su vida en un magno sacrificio por el perdón y la paz, es ocasión propicia para decir: ¡gracias, Dios mío!

Pero no es ni siquiera requisito creer en Dios y mucho menos en alguna fe en particular. Podemos darle gracias a Dios por el aire que respiramos. El aire que respiro yo, es el mismo que respiras tú, para todos los seres humanos, el mismo para todas las criaturas que respiran. Sin tener que adentrarnos mucho en el tema, me parece que se entiende que podemos hacer lo mismo con todo aquello que permite la vida en el planeta.

Sería inútil pretender hablar de “mi aire”. Es el mismo sin importar quién lo respire. No hay un aire distinto para Ucrania y otro para Rusia. Donald Trump y Joe Biden usan el mismo aire, como lo hacen todos los republicanos y demócratas de Estados Unidos. Respiramos el mismo aire seamos víctimas o victimarios, pobres o ricos, afortunados o miserables, hombres o mujeres. No importan las valoraciones, las creencias, las doctrinas, las ciencias o las opiniones, los géneros o las degeneraciones, las santidades o los pecados. A la hora de respirar, todos usamos el mismo aire.

Por supuesto, una bala puede servir para que yo respire y tú dejes de hacerlo. Muchas balas pueden hacer lo mismo con muchos enemigos. La solución armada de conflictos, sea entre familiares y vecinos o entre las naciones, reclama respirar el mismo aire como un privilegio que otorgamos a los que llamamos buenos y un derecho que le negamos de aquellos a los que repudiamos por creerlos malos.

¿Estará diciendo el cura que debemos dejar a un lado la lucha por la justicia, que las mujeres bajen la cabeza cuando un marido abusador las agrede, que los marginados acepten el desprecio y se arrodillen ante los poderosos, que los puertorriqueños acepten el coloniaje y los patriotas renuncien al llamado de la independencia? Me parece que los que opinen eso no conocen a este sacerdote.

Cristo no renunció a socorrer a los pobres, los enfermos, los hambrientos, no renunció a proclamar la fe, ni calló cobarde las verdades que trajo sobre el reino de los Cielos. Pero aceptó primero el sacrificio propio antes de sacrificar a otros. Aceptó cargar la cruz que no merecía y a perdonar a los que le mataban.

Demos gracias a Dios, por el aire que todos respiramos, perdonemos a los que nos persiguen y sembremos semillas de paz. En nuestro tiempo de camino hacia la pascua y… siempre, promovamos la cultura de la Paz; diciendo NO a la violencia. Y no olvidemos que, al dar gracias, reconocemos el valor de cada persona y nuestra casa común.

