Sin desarrollo económico no hay sustentabilidad

Mientras haya vida hay que dar la lucha, pero en nuestro país estamos cometiendo el error de no enfrentar uno de nuestros mayores desafíos. Puerto Rico ya está siendo impactado por el cambio climático. Por lo tanto, no podemos postergar más el adaptarnos de una forma resiliente a esta nueva realidad.

Sin embargo, un escollo para lograrlo es el pensar, equivocadamente, que el desarrollo económico es enemigo del desarrollo sustentable. Al parecer, muchos desconocen o han decidido olvidar que, precisamente, uno de los tres pilares del desarrollo sustentable lo es la economía.

La resiliencia cuesta. Esto es una realidad. No es lo mismo que nos agarre la tormenta con un almacén vacío, que con suficientes postes, transformadores y cableado eléctrico para reponer lo que se derrumbe. No es lo mismo sobrellevar una sequía con unos embalses limpios, que con unos llenos de tierra porque no se asignaron los fondos para su dragado. No es lo mismo hacerle frente a una pandemia con una clase media robusta, que con un gran número de retirados sumidos en la pobreza porque sus pensiones se redujeron significativamente. O sea, la fortaleza o debilidad de nuestra economía hace la diferencia en cuanto a dónde nos ubicamos entre la resiliencia y la vulnerabilidad.

La corrupción es una de las causas también, pero pensar que es la única razón del problema es no querer ver el cuadro completo. No podemos seguir ignorando que uno de los principales obstáculos para que Puerto Rico logre adaptarse al calentamiento global es la gran depresión económica que, tras más de una década, todavía no deja de azotarnos. Ésa es nuestra verdadera catástrofe.

En el pasado, Puerto Rico fue uno de los mayores productores de medicamentos a nivel mundial, gracias a nuestra capacidad humana. Nos metimos en una competencia muy reñida y triunfamos. Sin embargo, perdimos terreno en retener y capturar más compañías globales, y nunca supimos desarrollar empresarios locales en esa industria tan codiciada y para la cual tan bien hemos sabido trabajar. No obstante, lo peor de todo esto es que todavía al día de hoy no contamos con una estrategia que haya funcionado como punta de lanza y motor para reactivar nuestra economía luego de la pérdida de las 936.

¿Cuáles serán las ideas que logren ese crecimiento económico sostenido tan necesario para enfrentar el aumento en el nivel del mar o la mayor frecuencia de sequías y huracanes? Aquí el problema no es escasez de ideas, porque esas sobran. El problema es que si el pueblo no se hace consciente de que necesitamos una economía fuerte, nuestros líderes tampoco se moverán en esa dirección. Así que esto es un asunto de voluntad.

Según nos hemos concientizado sobre la importancia del ambiente y la justicia social, debemos entender que sin desarrollo económico no hay balance ni resistencia en la sustentabilidad. Debemos fortalecernos para enfrentar retos tan o más complicados que los que hemos vivido recientemente.