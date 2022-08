¿Surgirá una guerra civil en Estados Unidos?

Por años me he interesado en estudiar el sistema gubernamental estadounidense. Y participando también, íntimamente, con otros puertorriqueños, para adelantar nuestra relación económica y social en el Congreso y en Casa Blanca. La presidencia del Partido Demócrata y membresía en su Comité Nacional, 2000 a 2004, me educó en el mundanal proceso político-partidista y realidades internas washingtonianas.