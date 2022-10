Sylvia Rexach: un obituario pasado por alto

“Hola, soy Ben Ratliff de The New York Times”. Creo que eso fue lo que escuché del otro lado de la línea telefónica, cuando contesté una llamada de un número para nada familiar. Pensé que era una de esas llamadas de telemercadeo que te ofrecen suscripciones a precios irresistibles. “Mi editor me dio la tarea de escribir un obituario de su madre, Sylvia Rexach”, dijo además el Sr. Ratliff con cierto entusiasmo en su voz.