Tere Marichal o el desafío de la solidaridad

En días recientes se ha exacerbado una controversia sobre si Tere Marichal, escritora, dramaturga, actriz y promotora cultural debe participar en actividades en las que se presenten obras de y sobre afrodescendientes, siendo ella blanca.

Si escogemos a Puerto Rico como Patria, todos somos boricuas. Promover la división, la cancelación, la fragmentación de nuestro tejido social, precisamente la práctica que define al racista y protofascista Partido Republicano estadounidense y sus movimientos paralelos por todo el mundo, es replicar las prácticas propias del imperialismo que secuestró, esclavizó y masacró las poblaciones no blancas con que se enriqueció a costa del sudor de los explotados.

Rechazar las aportaciones de Tere Marichal a nuestra herencia cultural, incluso la africana, me parece mezquino, discriminatorio y una lamentable réplica del prejuicio que nos ha lacerado toda la vida, escribe José E. Muratti Toro.

Sin embargo, fueron hombres y mujeres blancas quienes lideraron la mayoría de los movimientos abolicionistas en las Américas, Europa y gran parte del Pacífico.

Ser negro y sus múltiples variaciones ni nos convierte a todos en víctimas, ni nos exime de discrimen, atropellos o genocidio. De igual forma, ser blanco tampoco convierte a nadie en racista, colonialista o explotador. Somos esa mezcla de adoctrinamiento y toma de consciencia, cuando ocurre, que nos coloca a ambos lados de una cancha y nos convierte artificialmente en adversarios.

¿Que durante siglos hemos sido marginados, invisibilizados y explotados? Sin duda. ¿Que el racismo continúa marginando a la mayoría de los no blancos en Puerto Rico, los EEUU y el resto de nuestra América? Definitivamente. ¿Que en Puerto Rico todavía hay organizaciones cívicas que no aceptan no blancos como miembros? Así es. ¿Que tanto el gobierno como el sector empresarial discriminan contra no blancos y las mujeres, por poner otro ejemplo? Solo se tiene que googlear las juntas de directores y principales ejecutivos de empresas, agencias u ONG y contar las caras negras.

¿Se debe celebrar la afrodescendencia mediante días, meses y actividades diseñadas para realzar nuestras aportaciones invisibilizadas por “la historia oficial” en sus múltiples representaciones? Es lo menos que se puede hacer tras siglos y milenios de valorización prejuiciada a favor y en contra de lo que en última instancia es un accidente biológico: distribución desigual de melanina.

Más aún, ¿acaso en nuestra lucha por la independencia debemos resaltar la figura de Pedro Albizu Campos y Ramón Emeterio Betances (cuya afrodescendencia también se ha puesto en duda) pero rechazar la de Juan Mari Brás y Rubén Berríos cuyos rasgos fenotípicos son idénticos a los de Tere? ¿Acaso Cox Alomar debe ser nuestro libreasociacionista ideal pero no Manuel Natal? ¿Debemos sustituir a Juan Dalmau como líder de la independencia porque tiene el color equivocado?

Tere Marichal recibió un empaque genético de dos ilustres puertorriqueños. Gracias al compromiso de sus padres con nuestra puertorriqueñidad y nuestras artes, ella y sus dos hermanas han hecho enormes aportaciones a nuestro legado cultural. Todas, dada su apariencia física, pudieron haber ocupado posiciones y adoptado actitudes de privilegio. Pero escogieron defender y promover lo mejor de nuestra Patria lejos de las concesiones de raza.

Rechazar las aportaciones de Tere Marichal a nuestra herencia cultural, incluso la africana, me parece mezquino, discriminatorio y una lamentable réplica del prejuicio que nos ha lacerado toda la vida. En mi caso particular, yo tendría que rechazar la memoria de mi madre y mi relación con su familia. Mis hijos tendrían que hacer lo propio con su madre y su familia, y sus parejas y familia política. La mitad de mis amistades se convertirían en personas non gratas y sus parejas racialmente “minusválidas” quedarían excluidas de quienes me honran, privilegian y enriquecen con su honradez, su verticalidad y su humanidad.

El mundo se está polarizando a pasos agigantados. Quienes intentan y aspiran al poder, económico, político y militar, al poder sobre sus conciudadanos y vecinos, cuentan con esa polarización para asegurarse su victoria y su dominio sobre todos sus “otros”.

Nos corresponde a cada uno de nosotros escoger con quien nos abanderizamos, no con consignas, estribillos y agravios, sino con actos de compañerismo, de hermandad, de solidaridad. De otra forma, nos convertiremos en colaboradores, compinches, cómplices de quienes se benefician de nuestras divisiones, nuestras rivalidades, de nuestros prejuicios.

