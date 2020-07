Tratando de volver a la normalidad

La gobernadora nos ha convocado a un regreso a la “normalidad” sin guías claras sobre nuestros derechos en el empleo, con un proceso de autocertificación que no parece muy confiable. Esto no es aceptable. Puerto Rico necesita guías claras e información sobre los derechos de las personas trabajadoras. Se necesita un gobierno que garantice a toda persona trabajadora el equipo protector necesario y el deber de los patronos y del estado de hacer cumplir este derecho.

La emergencia por el COVID-19 ha trastocado nuestras vidas, incluyendo la rutina laboral. Muchos atravesaron por un período prolongado de interrupción en sus trabajos, mientras otros tuvieron que adaptarse a realizar las tareas desde sus hogares. Sin embargo, con la reapertura paulatina de la actividad económica y de varios servicios de agencias gubernamentales, un número significativo de empleados volvieron a sus lugares de trabajo.

En estos momentos que parece que estamos superando el momento más crítico de este periodo de confinamiento causado por la pandemia SARS-CoV-2, se empiezan a plantear diferentes escenarios para volver de forma gradual a la normalidad. Está claro que la estrategia para salir de la situación en que nos encontramos tiene que ofrecer las garantías sanitarias necesarias para no sufrir nuevos brotes de infección que nos obliguen a pasar por nuevos escenarios de confinamiento.

Ante este contexto de retorno a la actividad productiva y con el fin de actuar de forma proactiva, tanto las empresas como el gobierno necesitan prepararse, tomando las medidas preventivas necesarias para intentar minimizar las posibilidades de contagio entre las personas trabajadoras, proveedores y/o clientes de sus empresas.

Se debe de evaluar el riesgo de exposición de forma que permita clasificar a las personas trabajadoras: exposición de riesgo, exposición de bajo riesgo y baja probabilidad de exposición. Asimismo, es necesaria la identificación de los servicios esenciales o mínimos de nuestra actividad y organizar equipos de trabajo separados para evitar una posible afectación del virus colectiva y así garantizar su disponibilidad y la continuidad de nuestra actividad.

No se sabe si en algún momento volveremos a la “normalidad”. Quizás volver a la normalidad tal como la conocemos no sea posible. El futuro es incierto y traerá grandes cambios, aun después que se supere la emergencia. Pero puede que el cambio que vendrá no sea del todo malo. Porque, a decir verdad, eso que llamamos “normalidad”, y que hoy añoramos, tiene mucho de egoísmo, banalidad, insensibilidad y abuso.

Valdría la pena que deliberemos sobre cómo deberíamos forjar una nueva “normalidad” en la que sepamos rescatar lo valioso de la vida. Una normalidad que tome en serio nuestras libertades y repiense nuestras responsabilidades con el prójimo, con la naturaleza y con nosotros mismos.