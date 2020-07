Trump, ¿ensayando un golpe?

En estos momentos, agentes federales están en Portland, Oregon; Seattle, Washington; y en Chicago. Las protestas se han extendido a Texas, Colorado, Vermont y Nebraska. Bajo la autoridad del Homeland Security, llegaron a Portland dizque para proteger edificios federales porque, según un oficial, tenían “inteligencia” de posibles ataques contra los mismos. Algunos de los agentes van sin identificación y usan vehículos fantasmas para “arrestar” a manifestantes. Las tropas incógnitas ya estuvieron en Lafayette Square cuando Trump y su estado mayor violaron la Constitución y dispersaron una manifestación pacífica.

El oficial que habló de “inteligencia” fue Kenneth Cuccinelli, un trumpiano más puro y, por lo mismo, dirigido por su nacionalismo racial y no por la Constitución. Cuccinelli se ha opuesto a la ciudadanía por nacimiento y sostiene que hablar español en el trabajo es causa suficiente para el despido. Ni siquiera el Senado republicano lo confirmó como director de Ciudadanía e Inmigración y quedó entonces como “Acting Director”. De buenas a primeras, es el segundo en mando en Homeland Security.

El envío de personal militar a ciudades con activismo anti-racial es otro espectáculo del “strongman”, ahora que la supremacía racial está en desbandada. En las palabras de Trump en una conversación con gobernadores en junio:

“You have to dominate or you’ll look like a bunch of jerks, you have to arrest and try people, you don’t have to be too careful”.

Es un espectáculo, pero también lo excede. Es otra escena del cuento manoseado de la “ley y el orden”, palabrejas que cuelgan inservibles de los labios despóticos. Pero es algo más.

Ese algo más es lo gótico. Con Trump, buscar intenciones para el futuro o pensamiento estratégico fuera de aumentar sus riquezas personales, no es aconsejable. No existen.

Pero hay tres constantes que sí definen su conducta: es un supremacista racial, no tiene otro norte que el poder como práctica de crueldad, y ambos orbitando y emanando de su persona, y ansía la épica del espectáculo sin rubor alguno ante normas de legalidad. Todo lo demás es humo.

Como su gran “logro”, Trump ha dado voz a blancos pobres despreciados por los defensores de la globalización, a todos los pozos de rabia racista y de sentido de asedio ante una sociedad más diversa y más secular. Su “épica” es un relato de victimización. Emocionalmente, también ha logrado unos vínculos afectivos que le permiten igualarse a su base: al igual que ellos, se vende como víctima del mismo establishment, como un perseguido. Sus palabras son una mezcla del zarpazo y la queja, un llantén incesante contra todo lo que rete su universo. Y sus crueldades provocan satisfacción en los detritos del Ku Klux Klan.

Desde esa caverna, no hay tiempo para la evidencia: según las encuestas, mayorías sustanciales apoyan al Black Lives Movement y repudian las políticas trumpianas sobre la crisis del coronavirus. Eso no importa. El poder y la crueldad ven una oportunidad para la venganza.

Por eso hay que considerar lo nuclear. Imaginemos, por un momento, el siguiente escenario, uno que no debe ser escamoteado por una confianza en un statu quo que ya no existe. La noche de las elecciones, los resultados electorales en estados claves le son adversos. En otros estados, el número de votos por correos impone un atraso en el conteo. As usual, Trump tuitea que hay irregularidades, luego que tiene “evidencia” sobre intentos de robarle un segundo término. Una masiva resistencia cívica, ya evidente, ven la desesperación y manipulación para propiciar el caos, y sale a las calles. Los trumpianos hacen lo mismo. Y entonces Trump, Barr y Cuccinelli movilizan la gendarmería federal bajo su control, tropas federales del Homeland Security, las mismas que hoy provocan a los manifestantes en Portland y en Seattle. Hasta podría invocar una “emergencia nacional”.

Tal escenario tendrá el apoyo de la derecha rancia del Partido Republicano. Y los despliegues militares de hoy serían un mero ensayo.

Con solo cuestionar unos resultados y llamar a la calle, estamos ante las palabras y acciones de un golpe de estado, aunque solo dure unas horas.

De llegar a materializarse, tal escenario, pura especulación gótica, quedará en nada. Pero el objetivo de este “war game” no es prevalecer. Se trata más bien, desde la psiquis torcida del agravio, desde una supremacía racial humillada, de infligir un último acto de venganza contra el orden constitucional que Trump y su séquito equipara con la prensa, las elites educadas y liberales. Es lo gótico. Sería también un espectáculo para otras inversiones, un imperio mediático que serviría de terapia y billetes para Trump y su familia.