El inequívocamente conservador, pero frecuentemente acertado George F. Will, en su más reciente columna en el diario Washington Post, titulada “Biden might exit, but rising distrust of institutions seems here to stay”, reta a repensar la deseabilidad de que el actual president estadounidense, por aciertos gubernamentales, en consideración por sus desafíos personales y gratitud por haber derrotado a Trump, deba ser el candidato demócrata en las elecciones de noviembre.