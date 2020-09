Un abrazo a la mediocridad

Cuando se renuncia a la excelencia se abraza la mediocridad. Eso, precisamente, es lo que ha hecho la gobernadora Wanda Vázquez, con la designación de su secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto a la posición de Contralor de Puerto Rico.

La Oficina del Contralor ocupa una posición única dentro de nuestro esquema gubernamental. Se trata de una figura de creación constitucional cuyo ocupante tiene que ser confirmado por la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado por un término de diez años, del cual solo puede ser separado mediante un proceso de residenciamiento. Según establece la propia Constitución, el Contralor: “fiscalizara todos los ingresos, cuentas, desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de sus municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador.”

Desde su creación con la adopción de la Constitución en 1952, las personas que ha ocupado la posición han sido profesionales con trayectoria reconocida. Estos, con su bagaje profesional y méritos, han brindado lustre y realce a la posición, en vez de la posición brindársela a ellos. La primera persona en ocupar el cargo fue el Dr. Rafael De J. Cordero, toda una institución y leyenda en el servicio público en Puerto Rico. Cordero había sido designado Auditor de Puerto Rico en 1943, por el entonces presidente Franklin Delano Roosevelt y en 1952 asumió la Contraloría, la cual desempeñó hasta 1961. Luego ocuparon el cargo en propiedad, el CPA Justo Nieves Torres, el licenciado Basilio Santiago Romero, el CPA Ramón Rivera Marrero, la CPA Ileana Colón Carlo, el CPA Manuel Díaz Saldaña y la CPA Yesmín Valdivieso.

Como vemos, todos los previamente designados eran contadores públicos autorizados, excepto don Basilio Santiago Romero, un abogado comercial prestigioso, profesor universitario y autor de un tratado, único en su clase, sobre instrumentos negociables. Santiago Romero, además, revolucionó la Oficina del Contralor, llevándola al sitial especial que hoy ocupa. En conclusión, quienes han ocupado el cargo de Contralor han sido puertorriqueños y puertorriqueñas del más elevado calibre profesional, que al momento de su designación nadie podía cuestionar su competencia para el puesto.

Desafortunadamente esto no puede decirse de la persona recién designada por la señora gobernadora. El señor Soto, independientemente de su calidad como amigo y ser humano, no cuenta con una trayectoria de grandes logros y reconocido desempeño profesional que sea objeto de admiración o encomio público. No cuenta tampoco con la autoridad moral producto del respeto ganado, incluso entre adversarios, que necesita la persona que ocupe un cargo de la naturaleza para el cual se le ha designado. El contralor tiene que contar, ya sea por formación o experiencia, con el conocimiento y las destrezas técnicas para intervenir y enfrentar a gobernadores, legisladores, jueces, secretarios y otros funcionarios públicos poderosos, a quienes corresponde fiscalizar y denunciar. La efectividad de su trabajo, además del buen trabajo de los auditores de carrera de la Oficina del Contralor, depende de esa autoridad moral indispensable con la que debe contar todo contralor.

Lo que ha hecho la gobernadora con la designación de Soto, parecería ser una revancha cruel como resultado de la derrota que su partido le impartió en las primarias, a la vez que se ocupa de colocar en un cargo tan sensitivo a alguien que considera le será leal. Si la gobernadora y el señor Soto no comprenden la importancia de la posición y no respetan al pueblo a quienes se deben, corresponderá entonces a los legisladores de la Cámara y del Senado, desagraviar a Puerto Rico negándole la confirmación a Soto. Si no lo hacen, entonces una verdadera revancha les habrá de esperar en noviembre a manos del pueblo.