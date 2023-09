Un gestor de crispación en Assmca

El jefe de la agencia encargada de velar por la salud mental en Puerto Rico, doctor Carlos Rodríguez Mateo, demostró en un reciente intercambio con una periodista que no tiene el temple, la actitud ni el entendimiento para estar a cargo de tan delicado y sensible rubro de la vida pública puertorriqueña. Quizás peor aún, no contestó categóricamente las preguntas sustantivas sobre si presionó a empleados suyos a comprar boletos para su actividad política de recaudación de fondos.