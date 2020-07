Un gigante llamado don Rafa

En la vida, los pueblos producen seres especiales que trascienden generaciones y sirven de faros de luz. Un 18 de julio de 1930, el pueblo de Mayagüez fue testigo de ello: nació don Rafael Cancel Miranda, un ser que transcendió generaciones y fue, es y seguirá siendo un faro de luz.

Hace muchos años, en el 1979, a mis nueve años, tuve el privilegio de ir con mis padres al aeropuerto a recibir a cuatro héroes puertorriqueños: don Rafa, doña Lolita Lebrón, Andrés Figueroa Cordero e Irving Flores, quienes habían tenido la osadía y la previsión, en el año de 1954, de levantar la voz de protesta ante el mundo contra el establecimiento del régimen colonial que se llamaba -y aún al día de hoy se sigue llamando- Estado Libre Asociado. Guardo con enorme orgullo una foto en blanco y negro en la que estoy frente a la tumba del maestro don Pedro Albizu Campos en el Cementerio del Viejo San Juan cuando los cuatro patriotas recién liberados hicieron su parada de honor al llegar a nuestra patria.

Desde ese momento, por las próximas cuatro décadas, pude compartir con don Rafa en actividades o escucharlo en la radio en innumerables ocasiones. En cada una de ellas recibí la lección más importante que considero que todos los puertorriqueños que amamos a nuestra patria debemos aprender: nosotros, como nación, somos tan capaces como cualquier otra y tenemos que estar orgullosos de serlo y defenderla en todo momento. Siempre, siempre me ha llamado la atención que exactamente ese mismo mensaje nos ha inculcado con vehemencia el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, a la generación de líderes jóvenes del partido que en los últimos años hemos asumido más responsabilidades en nuestro movimiento de liberación nacional.

Un imperio tan poderoso -como lo es Estados Unidos de Norteamérica-, se comporta con respecto a Puerto Rico de manera similar a como lo hicieron los otros imperios de la humanidad con sus colonias. En gran medida su dominio radica en adoctrinar a sus súbditos a sentirse inferiores. Lo resumió la extraordinaria profesora universitaria independentista doña Margot Arce de Vázquez: "Nunca se ha visto que la ilegítima relación colonial de dependencia, explotación e injusticia haya posibilitado una comunidad verdadera basada en el respeto mutuo, en la libertad y dignidad del pueblo colonizado".

Precisamente ahí radica la grandeza de don Rafa quien, como discípulo ejemplar de don Pedro, reconoció desde temprana edad la enorme responsabilidad de que por medio de su palabra y sus acciones debía contribuir a levantar la autoestima a su pueblo, sobre todo a las generaciones más jóvenes de nuestra nación.

Valor y autoestima, características muy propias de él -y tan necesarias para no sucumbir ante el dominio imperial-, le son transmitidas a esas generaciones jóvenes en su poema Sé tu propio sol: “…Muchacho puertorriqueño, / muchacha puertorriqueña, / siempre sé tu propio dueño, / siempre sé tu propia dueña…. / Jamás rindas tu voluntad, / jamás rindas tu amor propio, que la vida no vale na’ / si te humillas ante otros…”. Gracias a su peculiar manera de hablar, tan genuina y firme como buen jíbaro mayagüezano, su verbo tocó la fibra moral de cada puertorriqueño con el mensaje contundente de que somos tan capaces y tan grandes como cualquiera.

Valor, autoestima y amor patrio nos fueron transmitidos tras la acción tomada por aquellos cuatro nacionalistas cuando, aquel 1ro de marzo de 1954, siguiendo la sugerencia de don Pedro Albizu Campos, atacaron al Congreso. Por ello padecieron cárcel y cumplieron largas sentencias. Irónicamente, décadas más tarde, los Estados Unidos aceptan que Puerto Rico es una colonia.

No hubo barrotes que doblegaran ni amilanaran el deseo de don Rafa de luchar por la independencia de nuestra patria. Bien lo dijo en su poema No me arrepiento: “Nací puertorriqueño y mi suerte estaba echada, / o confrontaba al imperio o traicionaba mi patria, / y decidí darles batalla de lo que no me arrepiento, / pues hoy se siente mi alma contenta de haberlo hecho, / y si volviera a nacer en esta patria querida, / volvería a recorrer las mismas rutas seguidas, / pues, aunque mucho he sufrido luchando por redimirla/ no escogería otro camino ni en esta ni en otras vidas”.

Gracias don Rafa por ser un espíritu indomable. Por enseñarnos a amar a nuestra Patria en todo momento. Por hacernos sentir tan grandes como cualquier otra nación. Por infundirnos valor para continuar esta lucha: “Venceremos. No solamente porque tenemos la razón sino porque nos atrevemos a luchar. Y lucharemos”. Eres y serás siempre un gigante.