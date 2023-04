Un Jueves Santo distinto

Creo que creyentes cristianos, musulmanes, hinduistas, budistas o agnósticos, también ateos, podemos tener mucho en común.

Mucho más de lo que nos separa, desde el punto de vista de nuestra pobre humanidad, hay rasgos comunes que nos unen. Sobre nuestra pobre humanidad, me refiero a la pobreza de espíritu, no de bienes materiales. También a nuestra insuficiencia como seres humanos, a la falta de destrezas para sentir empatía, que no es solo comprender o afligirse por lo que sufre el prójimo. Empatía es también ponerse en lugar del otro y pensar como si fuera uno mismo quien sufre un agravio, una carencia, un insulto, una incomprensión o una injusticia.

La justicia es difícil de definir, es en esencia dar a cada uno lo que necesita para salvaguardar su intimidad y la dignidad que es inherente al ser humano.

Hoy es día de lavar los pies al enfermo, al preso, al perseguido, al hambriento, al que nos ofendió, al que nos falló, porque en algún momento de nuestra vida todos y todas, también hemos incurrido en esas faltas de lesa humanidad.

Cuando nos sentimos llamados a ayudar, a dar de lo que tenemos y algo más, dar de lo que no nos sobra y quedar sin nada o con muy poco, entonces nos acercamos al mandato que trasciende religiones y filosofías y que es la base de la paz: “amar al prójimo como a uno mismo”.

Debemos ponernos en la piel del otro y pensar que dar apoyo, respeto, comprensión, ayuda material o espiritual a quien lo necesite, nos hace mejores y más fuertes.

La vida nos premia con dones, algunos conocidos y aceptados, otros que nos habitan desapercibidos, porque vivimos centrados en nosotros mismos, en una borrachera de narcisismo de la cual es difícil exorcizarse. Es difícil, pero no imposible, mientras estemos dispuestos al lavatorio de pies cuando se nos urja.

Lo he vivido, he estado y estoy al lado de quienes se sienten que no pueden más, de los han abandonado y no es un sentimiento de falta de fe o sensibilidad, es la raíz de lo denomino nuestra pobre humanidad.

Jesús hecho hombre, también lo sintió y llegó a decir: “Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado”.

Hoy y siempre, más allá de Semana Santa, es momento de crear, de trabajar, de resistir, de respetar la libertad como un valor y el valor como una virtud. Hoy como siempre, sin ser dioses, ni tan creyentes, es momento de doblar rodilla y de lavar los pies a quien lo necesite.