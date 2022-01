Una colonia de Nueva York: los regentes de Puerto Rico

Sé que no lo quieren aceptar públicamente, pero, en privado, queda muy poca gente que ponga en duda la naturaleza colonial de nuestra relación con los Estados Unidos. ¡Claro está! Hay que tallar con lo que hay, la vida es una, algo hay que comer y la gente no come derechos. Muchos se escudan detrás de estas y otras premisas similares de interés individual (obviamente apelando en público a un pragmatismo colectivo) no solo para aceptar esta situación, sino para promoverla.