Una imagen estrafalaria de la función judicial

Cuando leí en este diario que el acto de dictar sentencia contra el conductor ebrio que causó la amputación de una pierna a su víctima había sido suspendido porque la oficial sociopenal a cargo de preparar el informe presentencia no lo había hecho, me remonté de inmediato a mi época de juez en Carolina. Y para que comprendan lo que pensé me refiero a que, para mí, hay dos tipos de casos: (1) el de interés limitado a la víctima y sus familiares y amigos cercanos y (2) el de aquellos que son de gran interés público, de mucha notoriedad mediática, bien por las circunstancias llamativas que rodearon los hechos criminosos (o su resultado) o bien porque es un caso de corrupción gubernamental por el cual somos todos los perjudicados. Los segundos son los que generalmente arrastran a periodistas y camarógrafos a las salas de justicia y sus afueras y en los que se atosiga al arrestado, micrófono en mano, con preguntas usualmente incriminatorias para las que no hay que hacerle las advertencias Miranda (”Usted tiene derecho a guardar silencio porque todo lo que diga…, etc.).

En el primer grupo de atención limitada está, por ejemplo, el caso de un asesinato por un ajuste de cuentas entre dos pandillas rivales o entre un suplidor y un consumidor de drogas que las coge “fias” y luego tira cañona (no paga). En el segundo tipo de caso, caería el del asesinato de un niño inocente —u otra persona igualmente ajena al problema— en medio de aquella lluvia de balas entre pandilleros desalmados en su guerra por el control de puntos de drogas. Entonces no es lo mismo el asesinato del pandillero que cae abatido a tiros como resultado de su propia delincuencia, que el del niñito que recibe parte de la lluvia de balas cuando solo celebraba con su familia y amiguitos su fiestecita de cumpleaños.

Retrasos en los tribunales de Puerto Rico

El país juzga el funcionamiento de los tribunales por lo que ve por la prensa y televisión sobre los casos que atraen sobre ellos mucha atención mediática, escribe Hiram Sánchez Martínez (Shutterstock)

Y los jueces y fiscales deberían ser conscientes de esa gran diferencia porque en la igualdad proclamada en los procesos judiciales —”tratar a todo el mundo por igual y que jueces/as y jurados presuman a todo el mundo inocente una vez comienza el proceso”— también pervive la realidad de que no todos los procesos le incumben a la gente de la misma manera. El país juzga el funcionamiento de los tribunales por lo que ve por la prensa y televisión sobre los casos que atraen sobre ellos mucha atención mediática. Si lo que la gente ve es un cambia y cambia de fechas, que es como decir un suspende y suspende de casos, la imagen que se harán de la justicia es que no sirve, que no vale la pena ofrecerse como testigo, que es inútil pasar por la frustración y pérdida de tiempo y dinero al tener que ir una y otra vez al tribunal para que el caso se suspenda nuevamente, y hará todo lo posible por no cooperar con la Policía ni participar de modo alguno en procedimientos judiciales. Se lo hemos oído decir infinidad de veces a víctimas y testigos y a familiares de estos. Y eso parece no conmover a los que tendría que conmover.

Se ha dicho que el manejo de los calendarios es parte de la independencia judicial que debe tener todo juez/a al manejar los asuntos de su sala, pero esa afirmación es cuando menos inexacta. La independencia judicial no es para hacer lo que se quiere, sino para hacer lo que se debe. Mal entendida es un instrumento de opresión, de abuso. Un juez que tiene ante sí un caso de gran interés público tiene que manejar el caso de modo diferente. Si lo que falta para sentenciar a un convicto es el informe presentencia, el juez debe levantar el teléfono y llamar al supervisor del oficial sociopenal y pedirle que tome las medidas eficaces para que el informe esté preparado para la fecha señalada y que, de no estarlo, será él o ella quien, junto al/el oficial sociopenal, deberá comparecer en corte abierta a explicar el incumplimiento. A mí eso nunca me falló. Las supervisoras siempre fueron muy cooperadoras.

Si el juez/a no se pone las pilas, el sistema de administración de la justicia seguirá mostrándole al país una cara fea, arrugada, una imagen estrafalaria de la función judicial. Y eso no es lo que queremos ni debería ser así.

