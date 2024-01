Una Universidad digna de la juventud puertorriqueña

“Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Pensé en ese micro cuento de Augusto Monterroso al avistar, durante el primer día de clases en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), un zafacón en medio del pasillo y que está allí desde noviembre de 2023. Todavía también están sin remover los cintillos amarillos que leen cuidado y dan la sensación de que allí se ha cometido un crimen. Esta instalación no es artística, previene a no pasar, porque se han desprendido las losetas, pero al parecer no hay recursos para repararlas.