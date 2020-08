Unas elecciones en vilo y un plebiscito muerto

Antes de que el Tribunal Supremo diera a conocer su decisión unánime de honrar los votos ya emitidos en la “jueyera” primarista, el Partido Popular, que parece que no puede parar quieto, estaba a punto de celebrar esta mañana una conferencia de prensa para anunciar resultados parciales, y más que parciales, raquíticos.

No era hora de agitar a las huestes. Era hora de esperar sosegados el dictamen del más alto foro judicial. Pero como no tienen nada que hacer, y piensan que los demás tampoco —fíjense que querían declarar feriado el día de mañana, en un país asolado por la improductividad— corrieron a levantar polvo al Coliseo Roberto Clemente, y en eso llegó el Supremo y mandó a parar.

La explicación de Aníbal José Torres, presidente del PPD, es de lo más patético que se le pudo ocurrir para salir del paso y bregar con la vergüenza de que les taparan la boca.

Reconoció que él sabía que lo normal no era dar a conocer los resultados parciales, pero como había “compañeros” que se habían puesto a decir que iban al frente, o que el otro iba perdiendo, pues entonces él había decidido revelar los resultados. Es decir, como los “compañeros” estaban asumiendo una actitud antiética, pues ellos, como colectividad, también se disponían a caer en el mismo relajito, pero bajo el ala de la oficialidad partidista.

Para salir con ese feo argumento, mejor no hubiesen salido con ninguno. Pero parece que no se podían quedar callados, es una plaga producto del ocio, ya lo dije: si vamos uno por uno, todos están de vacaciones primaristas. No es que en el pasado hayan sido muy laboriosos, pero en estos días tienen demasiado tiempo para ponerse a convocar conferencias de prensa y fomentar el chisme.

Se esperaba que el Tribunal Supremo tomara justamente la decisión que acaba de bajar. No solo era injusto desconocer y mancillar la voluntad de aquéllos que fueron a votar, sino que en un contexto mucho más realista, era imposible volver a imprimir todas las papeletas y hacer una nueva consulta. La Junta de Control Fiscal ha autorizado la cantidad de más de un millón de dólares, me imagino que para abonarle pagos a la imprenta, a la que se le debe todo. Como si les hablara a unos adolescentes, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, les advirtió a los de la CEE que fueran juiciosos con el uso que le darán al dinero.

Me temo que les alcanzará apenas para tranquilizar a la imprenta de Cayey, y todavía quedarán a deberle cientos de miles.

En medio de sus balbuceos, la semana pasada, lo único sensato que dijo Juan Ernesto Dávila, al frente del aparato electoral, es que con el actual retraso en las primarias, y el hecho de que no tienen ni la calderilla, se hará cuesta arriba celebrar las elecciones generales. Menos que menos, el plebiscito “Estadidad Sí o No”, que ya está muerto y enterrado.

La Junta de Control Fiscal no va a aprobar el desembolso de tres millones de dólares para que el gobierno lleve a cabo un ejercicio que ya el subsecretario de Justicia federal dijo que no reconocen y no vale nada. La gobernadora Vázquez mejor se ocupa de gestionar los fondos adicionales que se necesitan para que puedan celebrarse los comicios del 3 de noviembre, y que se olvide del otro invento.

El equipo de higiene que se usa en los colegios electorales, por suerte no hay que financiarlo. Se paga con fondos del Cares Act del gobierno federal. Ya ven.

Es obvio que para sacar las elecciones generales en la fecha establecida, quizá haya que renunciar al escrutinio electrónico. La otra alternativa sería aplazarlas. Y el plebiscito... bueno, el plebiscito a la gaveta de los sueños bubónicos.