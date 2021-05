Violencia de género: aunar esfuerzos para fortalecer la puesta en vigor de la declaración de emergencia

Las mujeres en nuestro país merecemos ser libres. Merecemos poder decidir sobre nuestro destino y con quién estamos. No se trata de un privilegio, es nuestro derecho. La violencia de género en nuestro país es asfixiante. Cada vez que hay una voz de auxilio en un tribunal, es la voz de auxilio de todas. En el 2020, según la Procuradora de la Mujer, se reportaron un total de 6,603 incidentes de violencia doméstica y en lo que va del año 2021, 1,072 incidentes de violencia doméstica por área policiaca. Lamentablemente, esta semana todas las madres lloramos el asesinato de Keishla Rodríguez y el de Andrea Ruiz. Así como hemos llorado las vidas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o por aquellos quienes, movidos por el odio y maldad, les han arrebatado la vida. Mientras lloramos a las que ya no están, hay un vacío latente de las tantas otras aún, desaparecidas. La parálisis será nuestro peor enemigo y la medida más crítica por la cual seremos juzgados en el futuro si no aunamos esfuerzos desde todos los sectores para erradicar estas manifestaciones de violencia.