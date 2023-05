Violencia doméstica: viviendo con mi propio enemigo

Sigo despierta, aún pensando en cómo explicaré mis golpes o si debí mejor borrar los mensajes, apagar el celular, esconder las llaves, o simplemente dejar de hablar con mis amistades. ¿Por qué no hice lo que él me pidió? Si eran cosas simples. Estos y muchos otros pensamientos eran parte del diario vivir de un sinnúmero de mujeres en Puerto Rico que lamentablemente ya no están. ¿Suena drenante, verdad? ¡Claro que sí!