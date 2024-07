Si Donald Trump no hubiera sido presidente, pero la bala le hubiera rozado igual la oreja derecha, cinco agentes no se le hubiera lanzado encima para protegerlo, ni se estaría hablando de la falla en la seguridad presidencial, ni los periódicos estarían haciendo el resumen de otros atentados igual de aterradores que el ocurrido el pasado sábado, ni se estaría diciendo que Dios desvió la bala, porque Dios tampoco desvió las balas que acabaron con la vida de diecinueve niños y dos maestros en Uvalde en mayo de 2022.

Si Donald Trump no hubiera sido presidente, pero la bala le hubiera rozado igual la oreja derecha, Trump no habría dicho “fight, fight, fight” con el puño derecho en alto, ni se estaría diciendo que el presidente es fuerte o que hay que luchar contra el enemigo.

¿Cuál enemigo? ¿Los inmigrantes que no han levantado ni una sola arma o los ciudadanos blancos que se han armado hasta los dientes y que, por ejemplo, solo uno de ellos asesinó a veinte niños y seis maestros en Sandy Hook en Connecticut? No olvidemos que, en un mitin en Florida en mayo de 2019, Trump le preguntó a una multitud cómo detener la “invasión” de inmigrantes hispanos y alguien del público gritó “Disparémosle”. Y Trump sonrió.

Si Donald Trump no hubiera sido presidente, pero la bala le hubiera rozado igual la oreja derecha, Trump se hubiera tenido que aguantar el discursito presidencial de fácil indignación tuitera o el discursito de que el problema no son las armas sino quien las usa, que es el argumento de la Asociación Nacional del Rifle para seguir vendiendo rifles de asalto.

O, por el contrario, estaríamos hablando más de esa melancolía armada estadounidense, de que en Estados Unidos hay más armas que personas, como dice Paul Auster en su libro ‘Un país bañado en sangre’. Si Donald Trump no hubiera sido presidente, pero la bala le hubiera rozado igual la oreja derecha, no estaríamos hablando de un atentado a la democracia ni de violencia política, como si el asesinato de nueve afroamericanos a manos de un supremacista blanco en la iglesia Emanuel African Methodist Episcopal en el 2015, en Carolina del Sur, no hubiera sido también un asesinato político.

Si Donald Trump no hubiera sido presidente, pero la bala le hubiera rozado igual la oreja derecha, de seguro Trump no habría pedido ponerse los zapatos, ni existirían canciones ni camisetas con la frase “Let me get my shoes”, sino que sus zapatos se habrían quedado allí, solitarios y melancólicos, como en aquella pintura de Van Gogh.