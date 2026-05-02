A derribar las barreras que causan el estigma del VIH
Todavía muchas personas evitan hacerse la prueba de VIH por miedo, escribe Alejandro Acety
2 de mayo de 2026 - 8:00 PM
2 de mayo de 2026 - 8:00 PM
El VIH en Puerto Rico ya no se define por la falta de tratamiento, sino por la persistencia del estigma. Desde mi perspectiva como estudiante de Doctorado en Práctica de Enfermería (DNP) y futuro Nurse Practitioner en Atención Primaria de Adultos y Gerontología, el estigma continúa siendo una de las barreras más significativas para una atención efectiva. Aunque avances como la terapia antirretroviral, la profilaxis de preexposición y el concepto de Indetectable = Intransmisible han transformado el VIH en una condición crónica manejable, la realidad social no ha evolucionado al mismo ritmo.
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