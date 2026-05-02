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Alejandro Acety de la Cruz Alejandro Acety de la Cruz
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Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:A derribar las barreras que causan el estigma del VIH

Todavía muchas personas evitan hacerse la prueba de VIH por miedo, escribe Alejandro Acety

2 de mayo de 2026 - 8:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El estudio, dijo Febo, busca que esta población cree conciencia de la importancia de prevenir el contagio con HIV y las pruebas caseras son una opción disponible.
Todavía muchas personas evitan hacerse la prueba de VIH por miedo, escribe Alejandro Acety (José Rodríguez)

El VIH en Puerto Rico ya no se define por la falta de tratamiento, sino por la persistencia del estigma. Desde mi perspectiva como estudiante de Doctorado en Práctica de Enfermería (DNP) y futuro Nurse Practitioner en Atención Primaria de Adultos y Gerontología, el estigma continúa siendo una de las barreras más significativas para una atención efectiva. Aunque avances como la terapia antirretroviral, la profilaxis de preexposición y el concepto de Indetectable = Intransmisible han transformado el VIH en una condición crónica manejable, la realidad social no ha evolucionado al mismo ritmo.

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VIHMedicinaSalud pública
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Alejandro Acety de la Cruz

Alejandro Acety de la Cruz

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Estudiante doctoral de enfermería en la Escuela de Medicina San Juan Bautista
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