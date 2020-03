Una familia residente en Orlando, Florida, que había planificado un viaje a Europa para celebrar el cumpleaños de sus hijas, se enteró justo al aterrizar esta madrugada, que el presidente Donald Trump había prohibido los viajes desde Europa, como una de las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.

Los Rivera, dos adultos y tres niñas menores de 12 años, estarían cinco días en Londres, para luego estar seis en París, y regresar desde allí a Orlando. La primera medida que tomaron fue no continuar con los planes de viaje a Paris y cambiar su boleto en el mismo aeropuerto, cosa que lograron hacer sin ninguna penalidad con United Airlines, aerolínea con que viajarían.

“Aquí en Londres todo se ve bastante normal, pero nos regresamos una semana antes; no queremos que se vaya a complicar y también cancelen los viajes desde Londres”, dijo Melissa, la madre que destacó que había planificado su viaje con mucha ilusión, varios meses antes.

La medida de la prohibición de viajes anunciada por Trump, causó caos y confusión entre los millones de viajeros entre Europa y Estados Unidos, muchos de los cuales están en ese continente en viaje de placer, con incertidumbre de cuándo podrán regresar a sus casas.

Aunque por ser tan reciente no está del todo claro cómo las aerolíneas lo manejarán, esto es lo que sabemos hasta ahora.

1- La medida entra en vigor hoy y se extiende por 30 días.

2- No aplica a toda Europa. El Reino Unido no está incluido por ahora, pero sí los países que componen el área de Schengen, que son Austria, Bélgica, Dinamarca, la República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Baos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Latvia, Liechtenstein, Suecia y Suiza.

3- Los ciudadanos americanos y residentes de Estados Unidos podrán regresar al país desde esos lugares, pero podrían ser sujeto a estrictas medidas de entrada, dependiendo del aeropuerto de entrada y país de procedencia. Los aeropuertos que se han identificado hasta el momento para la revision más estricta incluyen el Jackson Atlanta, el de Dallas Fort Worth, Newark Liberty, JFK de Nueva York, Washington-Dulles, Seattle-Tacoma, Chicago O’Hare y el de los Angeles, pero esa lista puede variar.

4- Tenga presente que estas medidas podrían cambiar dependiendo de la evolución de esta pandemia.

5- Una medida adicional es una nueva alerta emitida por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Su “Reconsider Travel” a cualquier lugar, sugiere a los norteamericanos no viajar a y se se sumó a otra advertencia del Departamento de Estado Federal. En ambos casos, esas advertencias son del Nivel 3, la más alta emitida por ellos.

6- En medios sociales ya algunos viajeros han reportado que han tenido que pagar altas sumas de dinero por comprar boletos aéreos para salir de inmediato desde Europa. Hasta el momento las aerolíneas tienen la potestad que siempre han tenido, de imponer cargos adicionales por cambios de pasajes, aun en esta circunstancias de crisis mundial. Sin embargo, American Airlines y Delta, ya anunciaron que pondrán topes en los precios de sus boletos comprados por esta razón.

7- Los viajeros que decidan permanecer en Europa pueden hacerlo, pero bajo su responsabilidad y sin ninguna garantía de cuándo esta crisis se solucionará. Por eso muchos han tomado la decisión de regresar de inmediato, y además por el temor de que los vuelos se minimicen o se cancelen por menor cantidad de pasajeros.

8- El costo de los boletos aéreos nuevos que se tengan que comprar o de cambios en los que ya se tenían, no están cubiertos por la mayoría de seguros de viaje, ya que el coronavirus cae dentro de la categoría de pandemia, y estas y las pandemias no están cubiertas en pólizas típicas de seguro. No obstante, consulte con su agente de viajes, las aerolíneas o proveedor de servicio. Algunos han sido generosos y flexibles en este momento, otros no tanto.